"مصر تستطيع" يبرز تقرير "هن" عن "عداوة المرأة للمرأة"

علاقات و مجتمع

استعرض الإعلامي أحمد فايق، في حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، تقريرًا تلفزيونيًا عن مشروع تخرج طالبات إعلام يسلط الضوء على عداوة المرأة للمرأة، وأسباب الغيرة بين الفتيات.

وسبق ونشر موقع "هُن"، مشروع تخرج طالبات رابعة قسم علاقات عامة وإعلان، جامعة MSA، وتحدثت الفتيات عن فكرة المشروع ومحاولة الإجابة على تساؤل رئيسي: "ليه البنات بتنفسن على بعضها؟".

"هُن" كان الاسم الذي قررت رقية محمد، فريدة سرحان، سما محمود، وسهيلة نصر، إطلاقه على حملتهن، لتوجهن رسالة إلى الفتيات: "إحنا قبل ما نقرر ناخد خطوة لتغيير المجتمع النسوي، قررنا نبدأ بنفسنا ونتغير من جوانا، قرأنا كتير ودرسنا كتير قبل ما نكلم الناس، وبحثنا عن الخطورة النفسية والجسدية للبنت نتيجة الميسوجينية (عداوة المرأة للمرأة)".

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استوحت فكرة المشروع من القراءة المتعمقة لأكثر من 100 بحث علمي، وإجراء استبيان لسؤال الفتيات عن بعض النقاط وكيفية تفكيرهن في بعضهن البعض: "اكتشفنا معاناة 59.8% من النساء من كراهية المرأة للمرأة"، وفق حديث رقية محمد، لـ"هُن".

تتدور فكرة المشروع حول أن دعم المرأة للمرأة هو أول خطوة للوصول للنجاح لكل السيدات في المجتمع، لأنه يبدأ من تربية الأم لابنتها.

حلم تمنين تحقيقه وهو وصول القضية لأكبر عدد من الفتيات والسيدات لتغيير مفاهيم المجتمع: "عندنا حلم وأمل أن القضية توصل لأكبر عدد ستات، ونبدأ بتغيير في المجتمع ونكون سند لبعض".

طرق مختلفة للترويج للحملة تبدأ من إعلانات عبر الراديو لتعريف السيدات والفتيات بالحملة، وإعلانات في التليفزيون، بالإضافة إلى حملات التوعية عبر صفحة على فيس بوك، وإنستجرام: "ناس كتير بتكلمنا من أنحاء الوطن العربي عايزين يعرفوا أكتر عن المشروع".