7 عادات خاطئة تفسد التمثيل الغذائي وتزيد وزنك.. منها التكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

للعادات اليومية تأثير قوي على كيفية حرق العناصر الغذائية، وقد ترتكب بعض الأخطاء الجسيمة التي تدمر عملية التمثيل الغذائي لديك.

وأورد موقع " bustle" أن كل شخص يحرق السعرات الحرارية بحسب الوظائف التي يقوم بها الجسم يومياً، مثل التنفس والحركة ودرجة الحرارة، لذا فإن تناول الطعام بشكل صحيح وزيادة النشاط البدني يمكن أن يعزز هذا الجزء من عملية التمثيل الغذائي.

وإذا كنت تبحث عن كيفية تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، فتجنب هذه الأخطاء التي يمكن أن تضر بمعدله.

- الجلوس طوال اليوم:

كونه يتسبب في توقف جسمك عن عملية التمثيل الغذائي، حيث تتباطأ الدورة الدموية، وتتوقف إنزيمات حرق الدهون، ويتم استخدام نسبة السكر في الدم بشكل أقل، حاول من وقت للثاني بتحريك جسمك أو تغيير وضعيته أو هز قدمك، أو الكتابة.

- عدم تلقي الكمية الكافية من النوم:

تؤدي قلة النوم إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لدينا للحفاظ على الطاقة، ويؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى زيادة مستويات الكورتيزول، ما يقلل من استخدام هرمونات معينة تستخدم في استقلاب العناصر الغذائية.

- عدم شرب المياه:

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بقاء الجسم رطبًا لا يقل أهمية عن تناول الطعام، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism أن شرب الماء يمكن أن يزيد من معدل الأيض بنسبة 30 في المائة، ويمكن أن تبدأ العملية في أقل من عشر دقائق بعد الشرب.

- تناول الطعام في الأوقات الخاطئة:

تتمتع الأجسام بإيقاعات طبيعية تتماشى مع دورة النوم والاستيقاظ، ويجد الجسم صعوبة في هضم الطعام في الليل.

وجدت دراسة في المجلة الدولية للبدانة أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام قبل النوم يحرقون سعرات حرارية أقل أثناء الراحة والهضم مقارنة بالذين تناولوا نفس الكمية من الطعام في وقت مبكر من اليوم، فليس من الحكمة تناول كميات قليلة من الطعام في وقت مبكرة من اليوم، ثم تناول كميات كبيرة في العشاء.

- مكيف الهواء:

اتضح أن هناك علاقة بين درجة الحرارة وعملية التمثيل الغذائي، حيث يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الباردة في إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

- عدم الحرص على التمرينات:

إذا كنت لا تضغط على نفسك بما يكفي، قد لا تحصل على النتائج التي تريدها، وتشير الدراسات إلى أن التمرين بكثافة عالية لفترات أقل من الوقت، يجعل عملية التمثيل الغذائي لديك منتظمة وأكثر فائد، حيث تحرق الدهون.