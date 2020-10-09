8 علامات تظهر على جسمك قبل حدوث السكتة الدماغية.. اعرفها جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

تنتج السكتة الدماغية بسبب ضعف تدفق الدم إلى الدماغ؛ فتموت الخلايا بعد حرمانها من الأكسجين ومواد التغذية الحيوية الأخرى، ويعد معدل الوفيات أكبر عند النساء، خاصًة بعد أن تبلغ من العمر 55 عاما، إذ يتضاعف خطر الإصابة كل عشر سنوات.

وهناك نوعان من السكتات الدماغية، الأولى الإفقارية وهي ناتجة عن نقص تدفق الدم للدماغ بسبب ضيق الشرايين أو انسدادها، والثانية هي الإنزافية تكون بسبب حدوث نزيف في الدماغ، وكلتاها تؤدي إلى عدم عمل جزء من الدماغ بشكل صحيح، وفق ما ذكر موقع "women daily magazine".

ويشير الأطباء إلى أن السكتة الدماغية حالة خطيرة وغالبًا ما تكون مميتة وحتى لو كانت غير ذلك يمكن أن تتركك مشلولًا أو منهكًا بشدة أو غير قادر على التواصل.

ويكاد يكون من المستحيل اكتشاف السكتات الدماغية والعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى في الوقت المناسب، ولكن الجسم يرسل أحيانًا إشارات محتملة لا يجب تجاهلها، وهي كالتالي:

- ضغط دم مرتفع.

- تصلب الرقبة.

- صداع شديد.

- تخدر في جانب واحد من الجسم.

- مشاكل الرقبة.

- التعب المفاجئ.

- صعوبة المشي ورفع اليدين.

- الدوار المفاجئ وضعف الجسم.

Advertisements

عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

السن:

يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في سن الـ55 عامًا فيما فوق.

فرط ضغط الدم:

عندما يصل مستوى ضغط الدم الانقباضي إلى 140 أو الأكثر والانبساطي إلى 90 أو أكثر يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

فرط الكولسترول:

حينما يصل مستوى الكولسترول في الدم إلى 200 ملليجرام أو أكثر يمكن أن تحدث السكتة الدماغية.

أمراض القلب الأوعية الدموية:

وتشمل أيضَا فشل القلب والتهاب القلب وعدم انتظام ضرباته.

استخدام حبوب منع الحمل أو علاج هرموني آخر.

التدخين

مرض السكري

السمنة