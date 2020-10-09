10 طرق بسيطة تقلل من اكتساب آلاف السعرات الحرارية أسبوعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

من المشكلات التي تسبب اكتساب المزيد من الوزن، هو الحصول على الكثير من السعرات الحرارية.

ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تقليل الحصول على آلاف السعرات الحرارية في الأسبوع، وفق ما ذكر موقعا "healthline" و" eatthis".

1- تناول الفستق:

سيساعدك على تناول وجبة خفيفة بشكل أبطأ، وبالتالي الحصول على الشبع بشكل أسرع، ما يوفر لك تناول المزيد من السعرات الحرارية.

2- استخدام القليل من الصلصة:

يؤدي إضافة الكاتشب أو المايونيز إلى طعامك إلى اكتساب المزيد من السعرات الحرارية أكثر من اللازم.

لذا إذا كنت تستخدم الكثير من الصلصة، فحاول تناول كمية أقل أو عدم استخدامها على الإطلاق، لتقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها.

3- تجنب المشروبات المحلاة بالسكر:

مثل الصودا، فهي مرتبطة أيضا بالسمنة ومرض السكري من النوع 2، وتشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر لا يضيف الكثير من السعرات الحرارية غير الضرورية لنظامك الغذائي فحسب، بل قد يزيد أيضًا من جوعك.

4- تجنب إضافة السكر إلى الشاي والقهوة:

يعتبر الشاي والقهوة من المشروبات الصحية منخفضة السعرات الحرارية، ولكن تناول ملعقة صغيرة واحدة من السكر يضيف حوالي 16 سعرا حراريا إلى مشروبك.

Advertisements

5- طهو طعامك بنفسك:

عندما تشتري طعامًا أعده شخص آخر، فأنت لا تعرف دائما محتوياته، حتى الوجبات التي تعتقد أنها صحية أو منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تحتوي على السكريات والدهون المخفية، ما يزيد من محتواها من السعرات الحرارية، وبالتالي يمنحك طهو وجباتك الخاصة تحكما أفضل في عدد السعرات الحرارية التي تتناولها.

6- لا تحتفظ بالوجبات السريعة في المنزل:

إذا كنت تحتفظ بالوجبات السريعة في متناول اليد، فسيكون تناولها أسهل بكثير، لذا لمنع الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، يجب الاحتفاظ بالوجبات السريعة خارج المنزل.

7- كثرة تناول الوجبات بالخضروات:

معظم الناس لا يأكلون ما يكفي من الخضروات، لذا يعد ملء نصف طبقك بالخضروات طريقة ممتازة لزيادة تناول الخضروات مع تقليل الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

8- تناولي وجباتك ببطء:

قد يساعدك المضغ ببطء على الشعور بالشبع بسرعة أكبر، ما يساعدك على تناول كميات أقل.

9- تناول الماء قبل وجبتك:

يساعدك تناول الماء قبل الوجبة على الشعور بالرضا، ويجعلك تتناول سعرات حرارية أقل، على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن شرب كوبين فقط من الماء قبل تناول الوجبة يقلل من السعرات الحرارية المتناولة بحوالي 13٪، وقد يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

10- تناول مقبلات منخفضة السعرات الحرارية:

تشير الدراسات إلى أن اختيار مقبلات منخفضة السعرات الحرارية، مثل الحساء الخفيف أو السلطة، يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول الحساء قبل الوجبة الرئيسية يمكن أن يقلل من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي تتناولها بنسبة تصل إلى 20٪.