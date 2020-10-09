يعتبر الدجاج بالعسل والبصل، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل دجاج بالعسل والبصل، على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير دجاج بالعسل والبصل

صدور دجاج

مرقة

زيت سمسم

جنزبيل جاف

بصل مفروم

جنزبيل

مفروم بابريكا

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ملح وفلفل

صويا صوص

عسل

ثوم بودرة

نشا

رشة سمسم او مكسرات

طريقة تحضير دجاج بالعسل والبصل

- يوضع زيت السمسم في الطاسة ثم يضاف قطع الدجاج

- ثم تتبل بملح وبابريكا وثوم بودرة

- تترك على نار هادئة

للصلصة

- يفرم الزنجبيل ثم يشوح زيت السمسم في طاسة أخرى، ويوضع بها البصل مع الزنجبيل ثم يضاف الصويا ويخفف بالماء، ثم يضاف العسل والنشا المذوب في الماء، ويقلب جيدًا.

- يضاف ثوم بودرة وزنجبيل ورشة ملح قليلة ويتركوا حتى الغليان، ثم توضع مرقة الدجاج بكمية قليلة علي الدجاج، وتضاف صدور الدجاج في الصلصة، ثم تقدم في طبق التقديم مزينة بالسمسم والبصل.