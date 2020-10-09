"لو نسيتي الكمامة".. شركة أزياء تطرح فستان بقناع وجه للشتاء (صور)

لايف ستايل

بات ارتداء الكمامات واحد من أهم العوامل للخروج خارج المنزل، خلال التواجد وسط العديد من التجمعات، كإجراء احترازي قوي لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، ومع اقتراب موسم شتاء 2021، طرحت شركة "prettylittlething" للأزياء، موديل جديد لفستان مزود بقناع وجه، له أربطة أذن، لربطه خلف الأذنين بدلًا من الكمامة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للموديل الشهيرة شارلوت موس، وهي ترتديه في إحدى الشوارع العامة، مُعلقة: "إبق على استعداد، للأشخاص الذين ينسون القناع".

Advertisements

وجاء الفستان بموديل التايب بيست، قصير للغاية، مع أكمام طويلة، ورقبة باللون الأسود، وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن سعر الفستان يبلغ 15 جنيه إسترليني، بما يعادل 305 جنيهات مصرية فقط.

وعلى الرغم من الموديل غير المعتاد، إلا إنه مختلف وبات يلفت الأنظار لكونه مميز وعملي للغاية بالتوازي مع جائحة كورونا.