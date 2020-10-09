الامارات | «نسائية دبي» تنظم ملتقى المواهب «فن وابتكار»

شكرا لقرائتكم خبر عن «نسائية دبي» تنظم ملتقى المواهب «فن وابتكار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي ملتقى المواهب، تحت شعار «فن وابتكار»، الذي يأتي انطلاقاً من أهداف الجمعية في تطوير المهارات الحياتية وفرص التعليم والتطوير المستمر لأفراد المجتمع، وتعزيزاً لدور الجمعية في تفعيل الشراكات بين مؤسسات المجتمع من أجل دعم المواهب وأفرادها المتميزين.

واستضاف الملتقى نخبة من المتحدثين في أربعة محاور، أدارها الدكتور سيف بن راشد الجابري، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

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وقالت الدكتور فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، إن ملتقى المواهب ينبع من إيمان الجمعية بأهمية التوعية المجتمعية، وتقديم البرامج التي تخدم مسار تطوير مهارات الشباب، وتوعية الأسرة والمؤسسات بدورهم الفعال.

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