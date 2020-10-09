الامارات | #النصف_الحلو.. ضفائر البوكس تتصدر موضة تسريحات الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. ضفائر البوكس تتصدر موضة تسريحات الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أكتوبر 2020

تفرح كل أم بالتفاصيل التى تعيشها مع بناتها على مدار اليوم، ولكن إنجاب طفلة يعتبر من الأمور الخاصة التي تعتبرها كل أم حدثاً كبيراً في حياتها، فبمجرد أن تعرف أنها في انتظار قدوم طفلة لأسرتها تبدأ كل أم في تحضير أغراض المولودة المقبلة من ملابس للبنات وإكسسوارات تصلح للشهور الأولى من عمرها، وبالطبع تجهيز غرفة النوم بالألوان الملائمة لذوق البنات واختياراتهن.

ولأن شعر البنات هو أجمل ما فيهن فتبدأ كل أم في البحث عن تسريحات أطفال بأشكال مختلفة كي تقوم بعملها لطفلتها وتعيش معها تفاصيل تستعيد بها سنوات طفولتها هي.

قد تحتار الكثير من الأمهات عند اختيار تسريحات أطفال مناسبة للطفلة، ولكن الأمر لم يعد كما كان سابقاً، حيث أصبح هناك أشكال عدة لتسريحات الأطفال التى يمكنك الاختيار منها لابنتك بحسب شكل ولون شعرها. وتقدم Sally Soheili من مركز الفن والجمال SO افضل تسريحة رائجة لهذا الموسم ألا وهي (ضفائر البوكس أو boxer braid).

تسريحات بسيطة

تعد الضفائر من الأمور المحببة لدى الفتيات، خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث تزايدت معدلات البحث عن مقاطع فيديو لتصفيف الشعر بشكل مثالي وجذاب، خصوصاً البحث عن الضفائر.

Advertisements

تبحث الفتيات المغرمات بالضفائر بشكل دائم عن تسريحات بسيطة مناسبة للخروجات المختلفة، خصوصاً أن الضفائر من تصفيفات الشعر المناسبة لفصلي الخريف والشتاء.

وظهر خلال الفترة الماضية التوجه نحو الضفائر الفقاعية التي تعد واحدة من أسهل تسريحات الشعر التي يجب تحقيقها، حيث يمكنك تقسيمها مع إضافة شعر مستعار بألوان جميلة تبهر جمال التسريحة.

كما يمكنك استخدام الشرائط والأوشحة مع الضفائر، والتي تعطى مظهراً أنيقاً. وهناك أيضاً الضفائر على شكل سنبلة والتي تميل لها أغلب الفتيات لأناقتها ورقتها الشديدة.

ضفائر البوكس

تمتد جذور ضفائر البوكس أو خصلات الشعر المستعار إلى القبائل الأصلية في ناميبيا، حيث تعكس الجدائل وتصميمها عمر المرأة. وفي سن السادسة عشرة، تقوم الفتيات في تلك القبائل بتسريح شعرهنّ على شكل 100 ضفيرة ثم تجمعهن في شكل أربع ضفائر طويلة وسميكة. وتدل هذه التسريحة المميزة على أن الفتيات في تلك السن على استعداد للزواج، علاوة على ذلك، توجد أدلة على أن الملكة المصرية كليوباترا، كانت تتخذ جدائل من شعر فتيات أخريات لتزين به شعرها. وفي عام 1990، أصبح هذا النمط القبلي لتسريحات الشعر سائداً لدى الأفارقة في الولايات المتحدة الأميركية، فقد لجأوا للشعر المستعار لإعطاء شعرهم رونقاً وإطلالة مميزة في شكل ضفائر طويلة.

وفي عام 1996، أصبحت هذه التسريحة مشهورة، بعد أن ظهر العديد من الممثلات بهوليوود في أفلام وقد سرحْنَ شعرهنّ في شكل «ضفيرة البوكس». وفي الوقت الحالي، تعتبر كل من بيونسيه وريانا من أبرز الفنانات اللاتي يحبِّذن تسريحة ضفيرة البوكس والظهور بها خلال نشاطاتهن اليومية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news