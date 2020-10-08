كيك هش محشو بالكريمة، وصفة سهلة لعمل الكيك بطريقة غير تقليدية، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل كيك الباباز.

المقادير

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب زبد في درجة حرارة الغرفة.

نصف كوب حليب دافئ.

4 بيضات.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب شربات ساخن.

كريمة مخفوقة.

فواكه مشكلة.

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طريقة عمل الباباز

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

توضع الخميرة والسكر والحليب، في وعاء ويقلب الخليط جيدًا.

يترك الخليط في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.

يوضع الزبد، في وعاء منفصل ويخفق بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.

تضاف بيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق، حتى يختلط البيض جيدًا مع الزبد.

تضاف الفانيليا والملح والدقيق وخليط الخميرة، للزبد، ويخفق جيدًا حتى تمتزج المكونات.

توضع قوالب سيليكون في صواني الكب كيك، ثم يملأ نصفها بالعجين.

تغطى الصينية بفوطة نظيفة، وتترك في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة.

توضع الصينية في الفرن لمدة 35 – 40 دقيقة.

تخرج من الفرن وتترك تبرد تمامًا، ثم اصنعي بها بعض الثقوب بالخلة.

اغمسي الكيك في الشربات الساخن حتى تتشربه الكيك تمامًا.

يوضع الكيك في طبق التقديم، ويزين بالكريمة والفاكهة.