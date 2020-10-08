والد الطالبة فرح بعد عودتها لأسرتها: "شايفة نفسها وعندية"

علاقات و مجتمع

قال الدكتور إبراهيم سماحة والد فرح، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، التي عثر عليها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بعد تغيبها عن منزل أسرتها بمنطقة سموحة منذ 3 أيام، والتي انتشرت صورتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ابنته "شايفة نفسها شوية وعندية وأنزوحة"، ولديها أخ يعاني من التوحد، وهي لا تريد أن يعلم أحد بذلك.

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وأضاف "سماحة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "في يوم والدتها راحت تجيبها من الدرس، وأخوها شبط فيها، وفرح زعلت واتقمصت جامد، وهي منسيتش الموقف ده خالص، لأنها بتقول لزميلاتها إنه طالب في كلية الهندسة".

ولفت والد فرح، إلى أن هذه الواقعة تسببت في زيادة الخلافات بين فرح ووالدتها: "كانت بتضرب أخوها، وأمها عرفت وكلمتها، والبنت تطاولت عليها وزودتها فأمها ضربتها".

وأشار "سماحة"، إلى أنه عندما حاول إيقاظ فرح لكي تصلي الفجر لم يجدها، ووجد الباب مفتوحًا، ما دفعه وزوجته للبحث عنها في الشارع: "نزلت الساعة 1:50 دقيقة عملنا محضر بعد 24 ساعة، وتعاملت معنا الأجهزة المعنية بمنتهى الاحترام".