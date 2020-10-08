حنان ترك تفاجئ متابعيها بصور ابنيها.. "شباب كُبار"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة المعتزلة، حنان ترك، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال خاصية "الاستوري" بصور لأبنائها يوسف وآدم خطاب.

أظهرت الصور، ملامح أبنائها، بعدما أصبحوا شبابا وفي مرحلة المراهقة، مُعلقة "حبيبي".

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يأتي ذلك عقب ساعات من نشر الفنانة صور ابنيها ولكن في مرحلة الطفولة، قبل أن تفاجئ العديد بملامحهما حاليًا.

وأثارت الفنانة خلال الفترة الأخيرة قلق متابعيها، بما نشرته عبر حسابها الرسمي، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خاصة أنه من المعروف قلة ظهورها على "السوشيال ميديا".

ونشرت "ترك" عبر حسابها الآية القرآنية: "وأصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرًا جميلًا".

وهو ما أثار قلق متابعيها، فجاءت التعليقات من المتابعين والفنانين، منهم الفنانة مي كساب: "ونعم بالله"، وأيضًا من التعليقات: "ربنا يحفظك ويثبتك بعيد عن الفتن"، "أحلى حاجة أنك تنجو وأنت متأكدة أن ربنا معاكي"، "ربنا يحفظك ويبعد عنك كل شر".

وذكرت الفنانة حنان ترك، موقفًا جمع بينها وبين الفنان الراحل علاء ولي الدين، في ذكرى ميلاده، والذي تركت وفاته المفاجئة أثرا كبيرا في الوسط الفني، حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة من أصدقائه وزملائه من الفنانين.

وقالت الفنانة خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء، سبحان الله.. لن أنسى أبدا أنك قولتلي وأحنا في المحيط سبحي".

يذكر أن الفنانة حنان ترك، اعتزلت الأعمال الفنية منذ فترة، كما أنها تظهر بشكل قليل عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".