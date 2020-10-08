8 أخطاء يقع فيها الآباء عند تربية أطفالهم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يهتم الآباء كثيرا بأبنائهم ويحاولون إسعادهم قدر الإمكان، وفي سعي الوصول لهذا الهدف المنشود الذي يسعى إليه كثيرون من أولياء الأمور، هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها الأباء وتتسبب في إيذاء أطفالهم، وفق ما أوضح موقع " brightside".

1- قص أظافر الطفل بشكل خاطئ:

قد تأتي مشكلة نمو الأظافر التي يعاني منها الكثير من البالغين منذ الطفولة، لذا يجب تجنب قص الأظافر من الجذر فقد تصبح سببا لنمو الأظافر في المستقبل.

2- حمل الطفل في وضع الوقوف في الناقل "الشيالة":

تعتبر مجموعة متنوعة من الناقلات الخاصة رائعة لمساعدة الآباء، ما يتيح لهم استخدام اليدين، لكن لا يعلم الجميع أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون ضارة إذا تم وضع الطفل فيها بشكل غير صحيح.

لذا لا ينبغي أن يكون الطفل في وضع الوقوف عندما يكون الضغط على مؤخرته ومفاصل الورك، ويمكن أن تؤدي الأخطاء في وضعية الطفل إلى مشكلات في العمود الفقري والحوض واضطرابات خطيرة أخرى لدى الطفل.

3- ترك الطفل الرضيع في مقعد السيارة لفترة طويلة:

يمكن أن يشكل سوء استخدام مقاعد الأطفال للسيارات خطورة، إذ إن عضلات رقبة الأطفال ليست قوية بعد ومجاري الهواء لديهم ناعمة تماما، وهذا هو السبب في أن إمالة الرأس بعيدا جدا يمكن أن يؤدي إلى الاختناق.

ولا يعني ذلك أنه لا يجب عليك استخدام مقاعد السيارة للأطفال الرضع على الإطلاق فهي ضرورية أثناء القيادة مع طفلك، لكن ترك الطفل لأكثر من ساعتين في مثل هذا الوضع هو أمر لا يجب عليك فعله.

Advertisements

4- اعتبار اللهاية أمرا ضارا:

الرأي القائل بأن اللهايات ضارة ليس له أي دعم طبي، وترضي اللهاية رد فعل المص لدى الطفل وتقلل من خطر وضع الطفل شيئا متسخا أو خطيرا في فمه، وفي الوقت نفسه، لا تشوه الأسنان أو تؤدي إلى مشاكل الأسنان، والآباء هم من يقررون متى يأخذونها بعيدا عن طفلهم.

5- صب اليود على أي جرح:

يستخدم اليود بكثرة في العائلات التي لديها أطفال، ولكن يجب على الآباء استخدامها بحكمة، ويجب معالجة حواف الجرح فقط باليود، وعدم تغطية المكان الموجود على الجلد الذي يحتوي على اليود بضمادة أو ضمادة ضيقة على الفور، وينصح بعض الخبراء باستخدام مطهرات خفيفة تحتوي على اليود لتجنب الحروق.

6- التفكير في أن خيط تنظيف الأسنان مخصص للبالغين فقط:

يوصي الأطباء بالبدء في استخدام خيط تنظيف الأسنان من اللحظة التي يستطيع فيها الطفل إبقاء فمه مفتوحا لفترة من الوقت، نظرا لأن هذا الخيط لا ينظف المنطقة بين الأسنان جيدا فحسب، بل إنه ينظف أيضا المناطق القريبة من اللثة.

7- رفع الطفل من اليدين أو إمساكه من تحت الإبطين:

من غير المقبول رفع الأطفال من أيديهم أو من تحت الإبط، ما يؤدي إلى ضعف الجهاز الرباطي للطفل الصغير، وخلع جزئي في الرأس الشعاعي.

8- حماية الطفل دائما من الإصابة بالزكام:

يقول الأطباء إن نزلات البرد أمر طبيعي للأطفال، وفي كل مرة ينتصر فيها جسد الطفل على العدوى، فإنه يشكل مناعة، وما يجب الانتباه إليه هو مدى سرعة تعافي الطفل (يجب أن تكون 7-8 أيام) وعدم وجود أي مضاعفات.