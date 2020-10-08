حماتك بتكرهك؟.. اعرفي إزاي تتعاملي معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل تجدين صعوبة في التكيف مع حماتك؟ وهل تشعرين بأنها تكرهك؟ هنا يجب التعرف على كيفية التعامل معها، من خلال بعض النصائح المفيدة الواردة، كما أوضح موقعا "parenting" و"herviewfromhome"

1- تجنبي الانفعال:

قد تثير أعصابك وتدفعك للإحباط والجنون، ولكن تجنبي الصراخ والانفعال، لأنها يمكن أن تستخدم ذلك ضدك لتجعلك تشعرين بالذنب، بدلا من ذلك، كوني حازمة وأكدي وجهة نظرك، ولكن دون أن تفقدي سيطرتك، بغض النظر عن مدى سوء الموقف.

2- حاولي أن تفهميها:

يشعر الكثير من الحموات أنهن يفقدن أبنائهن عند زواجهم، إذ أصبحت له حياته الخاصة معك ما يجعلها تشعر أنها فقدته، لذا حاولي أن تفهمي سلوكها واحتياجاتها كأم بدلا من أخذ الأمور على محمل شخصي وتصعيدها إلى المشاكل السلبية.

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3- تقبلي أنها قد لا تتغير:

إذا كانت حماتك تنتقدك باستمرار وتتحدث عنك من وراء ظهرك، على الرغم من بذل قصارى جهدك لكسب قلبها، فقد حان الوقت لتقبلي أنها من المحتمل أنها لا تتغير، والشيء الوحيد الذي يمكنك فعله للحفاظ على سلامتك دون فقدان السيطرة هو فصل نفسك عنها عاطفيا، قومي باحترامها، لكن حافظي على المسافة بينك وبينها.

4- لا تخبري شريكك أو زوجك:

حاولي أن تحلي مشاكلك مع حماتك بنفسك، وحاولي الامتناع عن الشكوى كثيرا لزوجك، لأنها والدته ويحبها مهما حدث.

5- سامحيها:

لا يعني أن تسامحيها على إيذائك بالذهاب للتسوق معا أو أن تكون جزءا من حياتك، ولكن المقصود أن تسامحيها على أي مخالفات وأن تتوقفين عن التفكير في الماضي، وسيساعدك ذلك كثيرا في نجنب الخلافات معها ويمنحك راحة البال.