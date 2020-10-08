ميلانيا ترامب ... أزياء أنيقة وإطلالات بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:48 مساءً - لطالما عودتنا سيدة الولايات المتحدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب على اعتمادها للأزياء الانيقة والاطلالات البسيطة في جميع المناسبات التي تكون حاضرة فيها. وفي أحدث صور لها على موقع الإنستقرام [email protected] لفتتنا إطلالاتها المميّزة.

تُنوّع ميلانيا في الألوان التي تختارها، فتظهر أحياناً بتصاميم ملونة مفعمة بالحيوية مثل اللون الأحمر الذي اعتمدته من دون تنسيق اكسسوارات لتسليط الضوء عليه وعلى الجاذبية التي يمنحها لاطلالة المرأة.

كما تعتمد السيدة الأولى ألواناً ترابية ناعمة موقعة من أهم الدور العالمية والتي تمنحها إطلالة كلاسيكية تليق بشخصيتها الهادئة والراقية، كالبدلة النسائية باللون البيج الفاتح والفستان الكاميل الذي نسقته مع حزام جلدي باللون البني لتظهر بلوك مميز وجميل.

إطلالة بألوان ترابية

أما إطلالتها باللون الأصفر، فقد كان لها حيز كبير في الآونة الأخيرة حيث لاقت إعجاب الكثيرين بالفستان الأصفر الفاتح ذي الأكمام المنسدلة والمفتوح عند الكتفين والمصنوع من القماش الناعم والهدل، إضافة الى القميص الذي ارتدته في احدى المناسبات والذي كان باللون الأصفر الخردلي والمشع مضيفاً إشراقة ملحوظة على لون بشرتها.

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إطلالة باللون الأصفر

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اثبتت سيدة اميركا انها تتألق بجميع التصاميم والألوان حتي في الأزياء المنقشة، فلا يمكن الا نذكر اطلالتها الانيقة بالبلوزة البرتقالية التي نسقتها مع سترة منقشة بالورود، فكانت اطلالتها مفعمة بالانوثة والرقي. والجدير بالذكر ان نقشات الورود هي صيحة لا تغيب عن أي موسم من عروض الأزياء العالمية، ففي كل سنة تلفتنا تصاميم جديدة ومبتكرة تليق بالمرأة مهما اختلف ذوقها.

إطلالة بنقشة الورود

لا يمكن ان نتكلم عن ميلانيا ترامب دون ذكر حبها للون الأبيض الذي تعتمده بكثرة والذي يظهرها بشكل مشرق وناعم مليء بالحياة والتفاؤل. فقد لجأت لارتداء فستان ابيض بسيط خالٍ من التفاصيل ولم تنسقه مع أي اكسسوارات فهو تصميم مينيمالي لا يحتاج لاي إضافة معه.

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إطلالة باللون الأبيض

لشخصية ميلانيا جانب جدي وعملي، ينعكس باللون الرمادي الذي اعتمدته من خلال تصميمي فستان ومعطف رائعان منحاها أسلوب قوي يعبر عن شخصيتها الجريئة والمندفعة. الرمادي هو لون كلاسيكي ورصين يليق بالمناسبات الرسمية ويمكن تنسيقه مع اكسسوارات فضية للحصول على اطلالة متكاملة.

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إطلالة باللون الأبيض

ميلانيا ترامب، السيدة الأولى للولايات المتحدة الاميركية، تعتمد أساليب متعددة في ازيائها وتنوع في خيارتها بشكل يناسب بشرتها، قوامها وشخصيتها. من هنا تشكل ميلانا محط انظار الجميع في كل مناسبة تطل بها وتتوجه العيون نحوها فتلقى اعجاب الجميع من حولها.