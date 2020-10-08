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أغرب ما استعملته الفاشينيستا كحجاب

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:48 مساءً - هذه ليست دعوة لاستلهام إطلالتك التالية، ولا موضة جديدة نسعى لنشرها، ولكنها تجميعة خفيفة الظل، للمواقف التي اضطرت الفاشونيسات لتخطي حدود المعتاد والمتوقع، وارتداء أشياء غريبة لأول مرة كحجاب، تابعيها واضحكي معنا، وتأملي إمكانيات بعض فاشونيستات المفضلات الإبداعية والابتكارية، للفت نظرك وتسليتك.

 

 

حليمة:

 

 
 
 
 
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Angelina Jolie for the night 👻 #malificent

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Angelina Jolie for the night 👻 #malificent

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Angelina Jolie for the night 👻 #malificent

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on Oct 31, 2019 at 5:54pm PDT

 

عارضة أزياء من أصول صومالية تعيش في أمريكا وتشتهر بدعمها للحجاب في كل إطلالتها وتحديها لأي ظرف قد لا تناسبه، تطل على حساب إنستجرام من منزلها بالعديد من الإطلالات سريعة التجهيز والبسيطة وأحيانًا مضحكة.

أبرزها الإطلالة الكاملة بمناشف الحمام، وإطلالتها بهودي البيجامة، ومن أبرز إطلالاتها خارج المنزل، قناع شخصية مليفسنت، جنية عامل ديزني.

تابعي المزيد:أجمل طرق لفات حجاب الساتان

 

 
 
 
 
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onesie season 🙊

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onesie season 🙊

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onesie season 🙊

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on Dec 6, 2018 at 11:38am PST

 

مي إبراهيم:

 
 
 
 
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A post shared by Mai Ibrahim (@maiibraahim) on Oct 9, 2019 at 1:59pm PDT

 

مذيعة راديو مصر، تشتهر بتقديمها محتوى كوميديًا خفيفًا على السوشيال ميديا، إلا أنها مؤخرًا ومع ظروف الكورونا، صارت تطل من المنزل أغلب الوقت، فبدأ معها خط أزياء جديد للحجاب، يتلخص في مفرش الكنبة، الذي صار من أشهر الدعابات المستمرة بينها وبين متابعيها.

ومن بعده جاء مفرش الترابيزة الذي لم يلاقِ نفس النجاح بسبب خامته الناعمة التي تتزحلق عن الشعر، وقبله بنطال قماشي قدمت به تتوريال لف التربون الشهيرة.

تابعي المزيد:لفات حجاب للوجه المدوّر ٢٠٢٠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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غدا الاحد هو اول ايام العيد و كل عام و انتم بخير و كل اللي يجيبه ربنا حلو 🖤

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on May 23, 2020 at 4:06pm PDT

 

سارة الودعاني:

 

 
 
 
 
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@gaialuxury 🖤

A post shared by سارة الودعاني (@sarah_wad3ani) on

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@gaialuxury 🖤

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@gaialuxury 🖤

A post shared by سارة الودعاني (@sarah_wad3ani) on

on Nov 29, 2017 at 4:49pm PST

 

الجنون هو أصل عمل سارة في الخدع السينمائية، إلا أن إطلالاتها القديمة بثياب الشخصيات المرعبة والغريبة، مثيرة للخيال جدًا، بعيدًا عن أن حجابها العادي طوال الشتاء، عبارة عن طرحة أساسية تختفي داخل هودي الجاكت أو البلوفر، فستجدين عند سارة وحدها إطلالات بالبلاستيك صالحة تمامًا لحفل هالوين.

تابعي المزيد:للمحجبات.. طبقي حجابك بقطع السكارف

 

 
 
 
 
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A post shared by سارة الودعاني (@sarah_wad3ani) on Mar 29, 2020 at 7:14pm PDT

 

رؤى الموالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on Aug 22, 2019 at 10:31am PDT

 

الابتكار ميزة لا يجب أن يفتقر إليها مصمم الأزياء، وبما أن رؤى مصممة عبايات عراقية، فهي تجيد المزج بين الثقافات المختلفة والحضارات العربية العريقة، لعمل إطلالات لا تنسى، تربوناتها العادية مصدر إلهام حقيقي ولكل أشكال الوجوه ودرجات البشرة، أما أفكارها المجنونة وتربوناتها التاريخية، فهي للعرض فقط وليست للتجربة في المنزل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on Dec 25, 2018 at 9:41am PST

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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