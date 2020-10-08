أضرار جهاز شفط الدهون من الوجه.. طفيفة وتزول بسهولة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:48 مساءً - تعاني الكثيرات من النساء من مدى صعوبة إنقاص الوزن الزائد في الوجه بالطرق الطبيعية، من اتِّباع الحميات الغذائية والتمارين الرياضية، خاصة في منطقة الذقن أو منطقة ما تحت الذقن. ولأن الكثيرات من النساء يحلمن بالوصول لـ بشرة مثالية خالية من العيوب دون بذل جهد، فيلجأن لاستخدام جهاز شفط دهون الوجه، حيث يحل مشاكل الوجه كسمنة الذقن أو ترهلاته، فإن هناك بعض الأضرار التي يسببها جهاز شفط الدهون، ولحرصنا على جمالك فقد جمعناها لكِ لتحذري من أضراره وتحصلي على إطلالة جذابة.



المخاطر المتوقعة لاستعمال جهاز شفط الدهون

شفط الدهون



يؤكد الكثير من خبراء التجميل أن جهاز شفط دهون الوجه ليس له إلا أضرار طفيفة، وتلك الأضرار ترجع إلى استخدامه بشكل خاطئ، أو الإفراط في استخدامه، وهذا يؤثر على شكل الوجه وحدوث التهابات حادة بالبشرة، وبعض الحالات التي تتمتع ببشرة حساسة قد تتعرض للحُمْرَة الحادة بعد استخدام الجهاز، أو ظهور حبوب بالبشرة، لهذا لا بد من الالتزام بكريم مرطب مناسب قبل استخدام الجهاز، غير ذلك لا يشكِّل الجهاز أيَّ خطر على الإطلاق، ويمكن أثناء استخدامه الشعور بالإرهاق والتعب مع وجود وخز في الجلد، ويزول هذا بعد فترة من استخدام الجهاز، وهناك إمكانية لحدوث حُمْرَة وكدمات على منطقة الوجه، وخصوصًا للبشرة الدهنية الحساسة، إلى جانب القشعريرة والألم والتورم في منطقة الوجه بصورة مؤقتة، وزيادة حساسية البشرة مع حدوث تغيُّر في مستوى الإحساس بالجلد، وهناك احتمالية لظهور ندوب على البشرة في حال الاستخدام العشوائي وتغيير في شكل الوجه، كما قد يؤثِّر الجهاز على البشرة في حال وجود جروح أو ندبات على الوجه، ويسبب تحسُّس من الضوء لبعض الحالات، وعادة ما تختفي جميع هذه الأعراض سريعًا، ما عدا التحسس من الضوء الذي قد يستمر بضعة أسابيع. وينصح الخبراء بعض المرضى باستخدام بعض الأدوية الوصفية، مثل المسكنات أو الكريمات والمراهم لتقليل هذه الأعراض.



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