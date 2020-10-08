فرح الصراف عن أنباء خطبتها بالسعودي عز بن فهد: قمة في الإزعاج والتطفل

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة الكويتية فرح الصراف، خلال الساعات الماضية محركات البحث "جوجل"، عقب تداول أخبار تفيد بخطبتها من السعودي عز بن فهد، أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الرواد وفضولهم.

خرجت الفنانة عن صمتها وحسمت الجدل في الأخبار التي تم تداولها بشأن خطبتها من عز بن فهد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، قائلةً: "قمة في الإزعاج والتطفل.. غير صحيح ما يتم تداوله".

من هي فرح الصراف؟

- فرح الصراف، ممثلة كويتية، ولدت في 29 أغسطس عام 1991، وتبلغ من العمر 29 عاما.

- درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت انطلاقتها عام 2013، في مسرحية "درب السلامة".

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- شاركت في ما بعد في الكثير من الأعمال الدرامية المعروفة، مثل مسلسلات "حب في الأربعين"، "للحب كلمة"، "ساعة الصفر"، "خمس بنات".

- قدمت العديد من الأعمال الغنائية الاستعراضية في مسرح الأطفال، منها" كان يا مكان، عالم أوز، قضي عمري".

- كشفت عن معاناتها في البقاء وحيدة بعيدًا عن أهلها، واستنكرت في مقطع فيديو، تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي منها تعليق الرحلات الجوية بين الدول.

وأكدت أنها كانت تفضل أن تبقي 14 يوما في الحجر الصحي، ثم تعود لأهلها، بدلا من البقاء بعيدًا عنهم لنحو 50 يوما.

- قامت بتصرف غريب، خلال الحظر المنزلي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، حيث أقدمت على حلق شعرها بأكمله.

- يبلغ عدد متابعيها عبر إنستجرام، 2 مليون و600 ألف.