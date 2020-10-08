معلومات عن منى الحديدي بعد حصولها على جائزة المرأة العربية

علاقات و مجتمع

للعام الثاني على التوالي استطاعت منى الحديدي، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، الحصول على جائزة المرأة العربية بعد إدخالها مادة البروتوكول والأخلاقيات كي تدرس لطلاب الجامعة ما كان له بالغ الأثر على المستوى العربي والإفريقي والعالمي.

يرصد "هُن" في التقرير التالي معلومات عن الدكتورة منى الحديدي:

- حصلت على دكتوراه في الإعلام عام 1977.

- لها عدة مؤلفات حول السينما التسجيلية والإعلان والإعلام الجديد.

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- عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة.

- رئيس تحرير السلسلة الإعلامية بالدار المصريّة اللبنانيّة للنشر.

- عضو اللجنة العلميّة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيّة والجنائيّة، وهي حاليًا أستاذة بكليّة الإعلام جامعة القاهرة.

وكان قدم المجلس القومي للمرأة برعاية الدكتورة مايا مرسي التهاني إلى الدكتورة منى الحديدي عضوة لجنة الإعلام بالمجلس وعضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لحصولها على جائزة "المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية" للعام الثاني على التوالي، وهي الجائزة الأولى في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار الدكتورة منى الحديدي للحصول على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أنه تكريم مُستحق لما حققته من إنجازات على مدار تاريخها المميز في مجال الإعلام، فضلاً عن أنها تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

الأعلى لتنظيم الإعلام يهنئ منى الحديدي

وقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر وجميع أعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة منى الحديدي عضو المجلس، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة لحصولها على جائزة "المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية" للعام الثاني على التوالي.