الصور الأولى للطالبة فرح بعد العثور عليها بصحبة أسرتها: قبلات وأحضان

علاقات و مجتمع

حصلت "الوطن" على الصور الأولى، للقاء الطالبة فرح سماحة، بالصف الثاني الإعدادي المتغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وأسرتها، عقب العثور عليها من قِبل ضباط البحث الجنائي.

وأظهرت الصور ملامح الفتاة الشاردة، ووالدتها ووالدها يحتضنوها ويقبلونها، في مشهد أسري.

وكشفت الطالبة فرح سماحة، عن تفاصيل وكواليس اختفائها، مؤكدة إنها سافرت بإرادتها للعاصمة القاهرة لمقابلة أحد مشاهير تطبيق "تيك توك".

وقالت الطالبة خلال مقطع فيديو، عقب تمكن ضباط البحث الجنائي من العثور عليها، والتي بتغيبها سببت توترا كبيرا بمحافظة الإسكندرية: "أنا كان عندي تمرين باسكت في النادي الأوليمبي وماما كانت بتصحيني وقلتلها إني مصدعة ومش هروح".

وتابعت: "ماما هددتني تضربني بعصاية خشب وتقول لبابا وفعلًا ده اللي حصل، وضربوني جامد، عشان كده مشيت".

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قصة اختفاء الطالبة فرح

وتمكن ضباط البحث الجنائي، اليوم، من العثور على الطالبة فرح سماحة، بالصف الثاني الإعدادي، بعد تغيبها عن منزل أسرتها بمنطقة سموحة منذ 3 أيام، والتي انتشرت صورتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت صفحة نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تهئنة لوالدها الطبيب البيطري الدكتور إبراهيم سماحة، بعد العثور على ابنته.

وقالت نقابة الأطباء البيطريين: "الحمد لله تم العثور على فرح ابنة الدكتور إبراهيم سماحة بواسطة رجال الشرطة المصرية.. وهي بخير".

وحررت أسرة الطالبة محضرا بقسم شرطة سيدي جابر، حمل رقم 10270 لسنة 2020 إداري سيدي جابر، يفيد تغيبها عن المنزل، بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات.

وقال مصدر أمني، إن التحريات مازالت مستمرة حول الواقعة، لافتا إلى العثور على الطالبة وعودتها إلى أهلها.

ونفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء الفتيات بالإسكندرية.

وأكدت الوزارة أن الواقعة تتلخص في بلاغ أسرة طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، ويجرى حاليا فحص البلاغ المشار إليه، في إشارة إلى طالبة سموحة.

ووفقا للتحريات، فإن الطالبة خرجت من المنزل بعد خلاف أسري مع أهلها، وتغيبت ولم تعد منذ خروجها، وتم نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ من أجل البحث عنها أو محاولة الوصول إليها.

وكشف بيان صادر عن مكتب النائب العام، ملابسات تغيب فتاة بمحافظة الإسكندرية، بعد تقدم والدها ببلاغ لأجهزة الأمن، الثلاثاء الماضي.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق فيما رصدته "وحدة الرصد، من أخبار حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية، بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية.

وكشفت النيابة العامة، عدم صحة ما جرى تداوله حول ادعاء خطف الفتيات؛ بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أب، الثلاثاء الماضي، عن تغيب ابنته البالغة 13 عاما منذ اليوم السابق على البلاغ.

وذكرت والدتها في تحقيقات النيابة، وقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن، وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم.

وأوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة في تحقيقات "النيابة العامة"، أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتى داومت التواصل معه، عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، مشيرة إلى أنه تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها.

وتوالي "النيابة العامة" التحقيقات في الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.

واستطردت الفتاة: "كنت عارفة واحد اسمه أحمد من التيك التوك، وكان حد مهتم بيا وبيسمعلي، نزلتله القاهرة ملقتهوش، لكن هناك قابلت واحد اسمه عمرو رضوان صعبت عليه ووداني لأسرته الأيام دي".