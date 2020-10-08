صور.. الغردقة تستضيف مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات

علاقات و مجتمع

أكد كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، المستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية، تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم، أن مصر هي بلد الأمن والأمان، ما يساهم في عودة تنشيط السياحة، خاصة بعد جائحة كورونا.

وتستضيف مدينة الغردقة، مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "Miss Eco Teen"، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، في الفترة من 25 نوفمبر، وحتى 6 ديسمبر 2020، بمشاركة أكثر من 30 دولة، من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية.

وكشف محمد عيد، أحد مسؤولي المنتجع السياحي، المنظم للحدث، أن الحدث العالمي سيقام في مدينة الغردقة، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران؛ لاستقبال السياحة الخارجية، لافتا إلى أن المدينة تملك جميع المقومات السياحية، التي تجعلها قادة على تنظيم مثل تلك الأحداث العالمية، من مطارات وفنادق وشبكة طرق وموارد بشرية هائلة.

وأشار "عيد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن الغردقة استضافت العديد من المناسبات والأحداث العالمية، آخرها حفل أحسن لاعب في إفريقيا، يناير الماضي.

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وأكد عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة قادرة على تنظيم تلك المهرجانات العالمية، التي تعتبر خير دعاية لتنشيط السياحة، خاصة أن مصر كانت من أول 10 دول في العالم فتحت مجالها الجوي، أمام السائحين والوافدين؛ لزيارة مقاصدها السياحية، بعد إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.