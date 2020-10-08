معلومات عن منى منير بعد وفاتها بالسرطان: طالبت بغرامة 4 آلاف جنيه للكمامة

علاقات و مجتمع

توفيت، ظهر اليوم، النائبة منى منير عضو مجلس النواب، نتيجة معاناة مع مرض السرطان، وفقًا لما ذكرته مصادر برلمانية لـ"الوطن".

ونعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال النائبة التي كانت واحدة من النائبات المميزات تحت قبة البرلمان.

ويرصد "هُن" عدة معلومات عن النائبة:

- هي منى منير رزق فتيان.

- من محافظة الجيزة.

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- عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب.

- تعد من النائبات صاحبات السمعة الطيبة عن دائرة العجوزة والدقي.

تعرضت النائبة لهجوم لاذع خلال الفترة الأخيرة عقب تصريحاتها المثيرة التي أدعت خلالها أن بيانات الفتيات ضحايا التحرش أصبحت معروفة للجميع، مما وضعها في دائرة الانتقادات.

وطالبت في وقت سابق الحكومة المصرية بتطبيق العقوبات وتوقيع الغرامة المالية والتي تصل إلى 4 آلاف جنيه لكل من يخالف ارتداء الكمامات خارج أماكن السكن.

وأشادت النائبة من قبل أن قانون الاستثمار خطوة تشريعية مهمة في عام المرأة لأنه يفتح مجالات للعمل وجذب الاستثمار، موضحة أن هذه الانتعاشة وفرص العمل الجديدة بالطبع ستوجه إلى أكثر الفئات احتياجا للعمل، على رأسها المرأة "عماد المنزل الاقتصادي".

وطالبت منى منير من قبل بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة "و" بشأن ازدراء الأديان، وإلى نص المشروع، مؤكدة أنها مخالفة للمادتين 64، و67 من الدستور.

وكانت تنص المادة على الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".