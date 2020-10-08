ربة منزل تخلع زوجها بسبب صينية بطاطس باللحمة

علاقات و مجتمع

قضية خلع غريبة من نوعها شهدتها محكمة الأسرة بالخليفة عندما طلبت سيدة خلع زوجها، والذي يعمل موظفا في شركة حكومية 30 عاما، لأنه تشاجر معها بسبب عدم تجهيز صينية بطاطس باللحمة، وانتهت بإصابة الزوجة بكدمات والزوج بجروح بعدما تشاجر الطرفان وحررا ضد بعضهما محاضرا في أقسام الشرطة.

وقفت الزوجة في المحكمة أمام قاضي الأسرة وقالت له: "طلقني منه أو تخلعني أنا اتبهدلت بسبب صنية بطاطس باللحمة"، وروت الزوجة مأساتها قائلة: "تزوجت منذ 5 سنوات ورزقني الله بطفلين، وكانت حياتنا تسير بشكل رائع، وفي منتصف شهر أبريل كان صباح يوم الخميس، استيقظنا مبكرين بسبب عمل زوجي، تناولنا وجبة الإفطار، وأعددت لزوجي سندوتشات بسبب تأخره في العمل بهذا اليوم".

وتضيف الزوجة: "أثناء تناولنا وجبة الإفطار دار حديث مع زوجي عن أمور الحياة وطلبت منه السفر إلى الإسكندرية لقضاء يومين كمصيف وتغيير روتين الحياة، عند أحد أقارب الأسرة"، مضيفة: "قلتله تحب تتغدى إيه النهاردة، وكان رده (اعملي صينية بطاطس باللحمة"، ثم خرج زوجي إلى عمله، وبدأت في الانشغال بالأطفال وتجهيز الأكل وتنظيف المنزل وغسل الملابس.

Advertisements

وتابعت: "جهزت طعام الغداء لحين عودة زوجي من العمل كانت الساعة تدق الثامنة والنصف مساء، وأعددت وجبة عشاء "أرز مع بسلة"، وعقب حضور زوجي إلى المنزل قمت بتجهيز الحمام ووضعت الطعام على المائدة، مضيفة: "فوجئت بتحول زوجي إلى شيطان وبدا في السب والشتم، (مش قولتلك تعملي صنية بطاطس باللحمة)، فأخبرته إني نسيت بسبب الانشغال في المنزل، وتعدى علي بالضرب، وأصابني بوجهي، فقمت باخذ أطفالي وعدت إلى منزل أسرتي وطلبت الطلاق بالرضا ولكنه رفض، وأقمت دعوى الخلع.

بينما حضر محام الزوج أمام القاضي وقدم دفوعه وحاول اتهام الزوجة باتهامات مختلفة، وقرر القاضي قبول دعوى الخلع بعد أن أصرت الزوجة على طلب الانفصال.

وفي الأسبوع نفسه، حضرت الزوجة وطليقها أمام قاضي الجنح بالخليفه لنظر دعوى أخرى مقامة من الزوجة ضد طليقها تتهمة فيها بالتعدي بالضرب وبعد الاستماع لأقوال محام المشكو في حقه والشاكية، قرر القاضي معاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر وغرامة 500 جنيه.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، محضرا من ربة منزل تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب والإهانة، وأن مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية تحرر محضر وأحيلت القضية إلى محكمة الجنح، والتي أصدرت قرارها المتقدم.