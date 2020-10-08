عماد متعب يتحدث عن مساندة زوجته: دايما تنصحني وبسمع رأيها

علاقات و مجتمع

تعد قصة حب الثنائي عماد متعب، وزوجته يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، من أشهر قصص الحب داخل الوسط الكروي، منذ بداية التعارف أثناء تصوير إعلان تليفزيوني للاعب بصحبة زميله محمد بركات حتى يكون اللقاء الأول حتى يلتقي الطرفان بعد مرور عام على هذا الإعلان وتبدأ العلاقة العاطفية.

لم يترك مهاجم الأهلي عماد متعب مناسبة إلا وتحدث عن جهود زوجته ونصائحها المستمرة له.

يرصد "هُن" مواقف حرص فيها عماد متعب الحديث عن زوجته:

أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن زوجته يارا نعوم، تُسدي له النصائح بشكل مستمر حول أدائه في مجال التحليل التليفزيوني.

وقال "متعب"، في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت إف إم": "يارا دائما ما توجه لي النصائح بشكل مستمر حول أدائي كمحلل للمباريات ومظهري أمام الكاميرا، فأنا دائما أستمع لكل الآراء من حولي وأحاول تطوير نفسي وأستمع لرأي زوجتي".

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وتابع: "نصائح زوجتي تكون في مطالبتي بعدم التحدث بشكل سريع، وتقليل حركة اليد أثناء الحديث، وبعض التفاصيل الخاصة بملابسي أمام الكاميرا".

"الدنيا اتغيرت بعد معرفتك" عماد متعب يتغزل في زوجته

كان نشر لاعب الكرة عماد متعب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة بصحبة زوجته يارا نعوم.

كتب عماد متعب معلقا على الصورة: "كل سنة وأنت أغلى وأجمل وأحلى حاجة شوفتها في حياتي عشان الدنيا بالنسبالي أتغيرت من بعد معرفتك وربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك يا كل حياتي".

"زوجتي كسرت القاعدة" عماد متعب يثني على زوجته

وفي تصريحات تلفزيونية، قال متعب إن زواج لاعب كرة قدم من ملكة جمال دائمًا ما يفشل ولكنهما كسرا هذه القاعدة، كما أكد أن الزواج حقق له استقرارًا كبيرًا، ولا ينسى متعب أبدًا تقبيل دبلة يارا بعد إحرازه لأي هدف سواء مع الأهلي أو المنتخب المصري.