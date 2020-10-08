ارتبط بآنسات ومتزوجات باسم الحب.. قصة زوجة خائنة أوقعت "عنتيل الجيزة"

علاقات و مجتمع

بفضله يحيى البشر في دنيا مليئة بالصراعات متحدين المصاعب وتقلبات الحياة، وبسببه أيضا يقع البعض في المحظورات وتنقلب حياتهم إلى كابوس، "الحب" شعار وهمي يستخدمه البعض للإيقاع بضحاياهم من أجل إشباع ملاذاتهم وشهواتهم في الحرام.

وفي أحدث واقعة كان بطلها "الحب المزيف"، كشفت تحقيقات النيابة معلومات جديدة صادمة عن عنتيل الجيزة، والذي ألقت قوات الشرطة القبض عليه أمس، بعد كشف عدد من الفضائح الجنسية له، والفيديوهات الإباحية التي كان يستخدمها لفضح ضحاياه وابتزازهن في حالة لم يخضعن له.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن "عنتيل الجيزة"، بحسب ما جاء في نص التحقيقات.

- عنتيل الجيزة يعمل جزارا.

- المتهم في الأربعينيات من العمر.

- أغوى 16 ضحية وأوهمهن بالحب.

- بين ضحايات فتيات عذراوات، وسيدات متزوجات، جميعهن أقام معهن علاقة جنيسة كاملة.

- اقترف بجرائمه في منطقة أوسيم بالجيزة داخل شقة مستأجرة خصيصا لهذا الغرض.

- المتهم زرع كاميرات في كل غرف شقته لأجل ابتزاز ضحاياه، بالصور والمقاطع المصورة.

- توصلت الأجهزة الأمنية إلى 4 ضحايا حتى الآن.

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- المتهم متزوج ولديه أبناء.

- كشفت تحقيقات النيابة أن زوج إحدى الضحايا هو من اكتشف خيانة زوجته، وبمواجهتها اعترفت له بأن الجزار يمتلك صورا ومقاطع مصورة لهما معا.

- الزوج تحصل على هاتف الجزار، ووجد عليه عشرات المقاطع المصورة، والصور لسيدات جميعهن من نفس المنطقة.

- زوج السيدة أرسل رسائل على "واتساب"، لمعظم رجال منطقة أوسيم.

- الزوج من فضح "عنتيل الجيزة"، بنشر الفيديوهات بين أهالي المنطقة وعلى "فيسبوك".

- احتجز عدد من المواطنين بمنطقة أوسيم المتهم واعتدوا عليه بالضرب وكادوا أن يفتكوا به، لولا تدخل قوات الأمن التي خلصته من أيديهم.

- ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على المتهم.

- اعترف المتهم بأنه أقام علاقات جنسية مع سيدات كثيرات، وابتزهن كي لا يفضح أمرهن.

- للمتهم 9 فيديوهات إباحية، بحوزة قوات الأمن.

- المتهم أوهم ضحاياه في البداية بدور الصديق ثم العشيق ثم ابتزهن وحصل منهن على مبالغ مالية.

- بدأ المتهم علاقاته الجنسية منذ نحو 3 سنوات.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة مع سيدات، وتمكنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.