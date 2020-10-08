باحثة تونسية: نرفض تعدد الزوجات لغياب العدل من الرجل

فتاوى المرأة

هل تعدد الزوجات مقترن بشروط؟ أم هو إباحة مطلقة؟ ولماذا حرم الله تعدد الأزواج على النساء، وأباح تعدد الزوجات للرجال، أسئلة جدلية طرحت في برنامج "يتفكرون" مع الإعلامي خالد منتصر، رد عليها القاضي اللباني خلدون عريطم، والباحثة التونسية هاجر المنصوري.

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لماذا ترفض بعض النساء فكرة تعدد الزوجات؟

قالت الباحثة التونسية هاجر المنصوري، إن "رفض تعدد الزوجات يأتي وفقا لقراءة المنهج الفكري الذي يؤكد أن العدل بين الزوجات سينفي التعدد، وذلك لأن الميل من جهة الزوج سيكون موجودا سواء نفسيا أو ماديا".

وشرحت "المنصوري" لماذا ترفض بعض النساء فكرة التعدد، قائلة: "نحن لا نقبل تعدد الزوجات، كما لا نقبل تعدد الخليلات الذي يحدث في بعض الدول الغربية، وذلك من منطلق نفسي واجتماعي واقتصادي، وذلك لأن تكوين الأسرة هو استيطان الروح للروح، فلا أحد يشكك أن الزواج قديما أو حاليا ينبغي أن يقع تأمينه بسكن روح واحدة لروح واحدة، فإن عددنا في الأرواح والأجساد ستسقط الأسرة".

ماذا تفعل الزوجة في حالة عقم الزوج؟

قال القاضي اللباني خلدون عريطم: إن "الأصل في الزواج هو معنى تعبدي وتناسلي للحفاظ على النوع البشري، انطلاقا من (إني جاعل في الأرض خليفة)، والمرأة هي مكان الإنجاب، وفي حال كان الزوج مريضا أو لا ينجب من حق المرأة شرعا وفقها أن تطلب الطلاق، والقاضي ملزم إذا ثبت أن الزوج عقيم أن يطلق المرأة من زوجها حتى لو كان الزوج غير راض عن الطلاق".