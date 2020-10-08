زوج كارمن سليمان يحتفل بعيد ميلادها: "سر سعادتي وحته مني"

علاقات و مجتمع

احتفل الملحن مصطفى جاد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته المطربة كارمن سليمان الـ26، بمشاركة عدد من الصور التي تجمع بينهما.

ووجه الملحن رسالة لزوجته، قال خلالها، "كل سنة وإنتي طيبة يا حته مني يا سر سعادتي وقوتي ووش الخير عليا".

وتابع مصطفى خلال تعليقه، "اللي جاى حلو ونجاح وسعادة بعون الله.. بحبك يا كركوشتي".

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قصة كارمن سليمان ومصطفى جاد

روى الثنائي مصطفى جاد وكارمن سليمان، كواليس علاقتهما وارتباطهما، خلال استضافتهما في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ كان اللقاء الأول داخل مكتب صديق لهما يعمل موزعًا موسيقيا، "يومها مكنتش كائن قمر، كانت مكهربة الدنيا وكان عندها 18 سنة".

وتابع: "قلتلها هاي قالتلي باي في ساعتين، مع إني كنت بعطف وألطف"، لترد كارمن قائلةً إن هذه المقابلة كانت في الشتاء، حيث لا تشعر بأفضل حالاتها في هذا الفصل: "كنت لابسة الهدوم كلها".

والتقطت منى الشاذلي، أطراف الحديث، قائلةً: "اللي زيها كانت داخلة المجال الفني وهي عندها تخوفات كتير، إنها مش هتعمل علاقات ولا تروح سهرات، وحاطة مليون درع عشان محدش من أمثالك يغويها".

وقالت كارمن: "الدنيا كانت في منتهى اللطافة، ساعتها كنت لابسة الدولاب كله، وسلمت عليه"، ليرد عليها زوجها قائلًا: "من أول ثانية قلت دي مراتي"، وقالت كارمن: "وقعني".

وقال جاد، إنهما كانا صديقين، وكانا يتحدثان بشكل يومي عن الحياة الفنية ومختلف أمور الحياة، ثم اختفى من حياتها: "مبقتش أرد على التليفونات ولا تشوفني".

وأوضحت كارمن: "قعد 4 أو 5 أيام مبيكلمنيش خالص، وأنا مش عاوزة أبين له حاجة، وبعدها اتصلت بيه، قالي موجود، ولما سألته مبتكلمنيش ليه قالي مش حابب أبقى تقيل، قلتله لأ عادي".

وأشار مصطفى جاد إلى أنه كان منتظرًا مكالمتها الهاتفية، وعندما اتصلت به فرح كثيرًا، لكنه حاول أن يتصنع اللامبالاة حتى يتمم نجاح الخطة ويجبرها على البوح بحبها له، حيث اعترفت له بحبها بعد 3 أيام.