عوامل ترفع خطر النزيف بعد استئصال اللوزتين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن خطر حدوث نزيف بعد جراحة استئصال اللوزتين يرتفع لدى الأطفال الأكبر سنا وكذلك الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه.
ومن العوامل الأخرى، التي ترفع خطر حدوث النزيف، الإصابة بعدوى مصحوبة بحمى واحتقان بالحلق وصعوبات البلع في الأسابيع، التي تسبق الجراحة.
وأشارت الرابطة إلى أن النزيف قد يحدث أيضا بعد الجراحة بعدة أسابيع، مشددة على ضرورة أخذه على محمل الجد؛ حيث إنه يمثل حالة طوارئ تستلزم علاجا طبيا على وجه السرعة.
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