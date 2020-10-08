البني يكسو فساتين الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يكسو اللون البني الفساتين في خريف/شتاء 2020/2021 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ولذيذة.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن البني يطل هذا الموسم بطيف لوني واسع يشمل لون الكاكاو والشوكولاتة والموكا والبندق والبني المائل للصدأ، مشيرة إلى إمكانية تنسيق هذه الدرجات مع بعضها البعض أو مع الألوان الفاتحة كالبيج ودرجات الكريمي للحصول على إطلالة متناغمة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للفستان التريكو، الذي يتمتع بملمس وثير، وكذلك الفستان الجلد، الذي يمتاز بطابع فخم وأنيق.

وتكتمل أناقة وفخامة الفستان البني مع الحلي والإكسسوارات الميتالك، التي تتلألأ ببريق الذهبي أو البرونزي.