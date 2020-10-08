زوجة الشرنوبي تهنئ هنادي مهنا بعقد قرانها.. والأخيرة: كانت نقصاكي

علاقات و مجتمع

هنأت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وزوجة الفنان محمد الشرنوبي، أحدث عروسين في الوسط الفني، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، بعقد قرانهما، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت راندا صورة برفقة زوجها والعروسين من إحدى المناسبات التي ظهروا بها مع بعضهم البعض، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في الخير يا رب.. بحبكم قد الدنيا".

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لقيت الصورة التي شاركتها راندا، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، مقدمين التهانئ والمباركات، وعلقت العروس هنادي مهنا، على الصورة، قائلةً "كانت نقصاكي أوي، بحبك يا رنوش".

عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وسط ساحة مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وبحضور العائلتين وبعض أصدقاء الوسط الفني، احتفل الثنائي بعقد قرانهما عقب أشهر من الخطبة، لتُكلل قصة حبهما بالزواج في النهاية.

وظهرت هنادي مهنا، بفستان أبيض بسيط، واعتمدت على الفصوص اللامعة الهادئة، وكاب بنفس التطريز للمصمم أحمد العقاد، واعتمدت على المكياج الهادئ، بألوان النيود المطفية بفرشاة آيه عبد الحميد، والشعر المنسدل على كتفيها.

وشاركت العروس بجلسة تصوير عقد القران، حيث نشرت 10 صور أظهرت رومانسية العروسين، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "تمت بحمد الله، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".

بداية قصة الحب

وكانت تحدثت الفنانة هنادي مهنا، عن كواليس تعرفها على أحمد خالد صالح، في بداية ارتباطهما معا، خلال مشاركتهما في مسلسل "الفتوة".

وقالت "هنادي" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي"، إن خطيبها "مريح" وداعم لها ويجعلها دوما تتنافس على الأفضل في موقع التصوير.

وكشفت عن بداية اعترافه لها بحبه وكان ذلك خلال تصوير أولى مشاهدهما في "الفتوة"، حيث قال لها "بحبك" ولكنها لم تستوعب الأمر في البداية.