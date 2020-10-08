ابنة صفاء جلال ترد على المتنمرين بوالدتها: تحجبت بإرادتي.. وبدرس في معهد سينما

علاقات و مجتمع

علقت سلمى ابنة الفنانة صفاء جلال، على التنمر الذي تعرضت له والدتها بسبب ظهورها بالحجاب معها، قائلة: "الله أعلم بنوايا الناس في الأول وفي الآخر، ودي حاجة بتخليني أتجنب الظهور بسبب المضايقات دي، عشان محبش إن مامتي تبقى محطوطة في موقف محرج".

وقالت "سلمى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "بحتفظ بحياتي الشخصية لنفسي، والشغل والفن يبقى للناس، وأنا أصلًا في معهد سينما قسم رسوم متحركة وبرسم وبحب الفن بكل أنواعه وأشكاله ومن كل أنحاء البلد".

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وتابعت: "بيبقى فيه مضايقات كتير لكن في الأول وفي الآخر ربنا الأعلم باللي في قلوبنا" مشيرة إلى أنَّ قرار ارتدائها الحجاب استغرق فترة طويلة، لافتة إلى شعورها أنَّها ستفعل ذلك لله ولن يستطيع أن يوقفها أحد.

وأشارت إلى أنَّها اختارت الحجاب بمحض إرادتها بعد التفكير في هذه الخطوة لفترة طويلة، لافتة إلى أنَّها لا تريد الظهور إلى جوار والدتها بسبب ما حدث أو التعرض للمضايقات، وتابعت:"في سن المراهقة قبل ما أحب الإسلام وأحب الدين كان عندي أسئلة عن الإسلام، وماما احتوتني وشجعتني على طريق حب ربنا وحب الدين، وقالت لي قلبك لربنا، والحمد الله".

وكانت الفنانة صفاء جلال قد تعرضت للتنمر بعدما نشرت صورة لها مع ابنتها وظهرت فيها ابنتها بالحجاب وذلك في أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ20، وردت على ذلك بقولها: "طبعا التنمر ده ضايقني وضايق بنتي وأنا بحتفل بعيد ميلادها وأنها تمت 20 سنة وفرحانة بيها وأنا من زمان مدياها حرية الاختيار وأنها تاخد قراراتها بتفكير عميق والحمد لله معلماها الصلاة والصوم وهي اختارت تبقى محجبة وأنا مش محجبة، بس الحمد لله بعمل حاجات كتير كويسة".

وأضافت "صفاء"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا أمي محجبة وأخواتي كلهم محجبات، وبحترم كل المحجبات وبحترم كل واحد بياخد قرار أنه يعيش بطريقة معينة وأن اللي بيضايقني من السوشيال ميديا التوحش اللي بقت الناس فيه وفيه ناس معلقة منتقدة وبتقول ربنا يكتب لك الحجاب وربنا يكتب لنا كلنا كل حاجة حلوة".