استشاري تغذية توضح أفضل الوجبات للطلاب في المدارس

ماما

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وتقع بعض الأمهات في حيرة اختيار الوجبة الغذائية المتكاملة التي يجب أن يحصل عليها الطالب في المدرسة.

خبيرة تغذية توضح أفضل الوجبات للطلاب في المدارس

أوضحت إيمان طه استشاري التغذية العلاجية، أن من أفضل الوجبات للطلاب في المدارس تناول المكسرات وثمرة فاكهة مثل التفاح، فهي من الفواكه المفيدة للطلاب.

وأضافت في حديثها لـ"هُن"، أن الفاكهة والخضروات من الأطعمة المهمة للطفل، بالإضافة إلى عصير طبيعي خال من السكر، ويجب تقديم النصيحة للطالب بشرب كميات كبيرة من المياه.

ويجب عدم إعطاء الطفل الشيكولاتة أو البسكويت يوميا، لاحتوائهما على سعرات حرارية عالية، مشيرة إلى فوائد المكسرات للطفل في زيادة الانتباه وتحسين القدرات العقلية.

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مؤسس أمهات مصر: يجب اعداد وجبات جيدة وصحية للطلاب

وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، إنه يجب إعداد وجبات جيدة وصحية للطلاب من قبل الأمهات، طوال أيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد.

وشددت "عبير" في بيان لها، على ضرورة استخدام كل طالب المستلزمات الخاصة به فقط، خاصة زجاجة المياه، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا والأمراض، مع ضرورة شرب السوائل والمشروبات الدافئة في الصباح قبل الذهاب للمدرسة، لتقوية جهاز المناعة، خاصة في فصل الشتاء.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" وصفحة "ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة" على فيس بوك، حول الوجبات التي يفضلها الطلاب في المدارس، حيث قالت ولي أمر: "باختصار نرجع للأكل البسيط زي زمان بدون تكلف ومبالغة، يعني ساندوتشات الجبن والبيض والمربي ومعاها الخضروات أو الفاكهة، وطبعا السنة دي ممنوع المصروف والكانتين تماما حتى لو المدارس سمحت بيه، ونشتري الحلويات من قبلها بيوم علشان نقدر نعقمها في البيت".

وأضافت أخرى: "المكسرات والعسل مهمين جدا، والمكسرات كمان غنية بأوميجا 3، ودي بتساعد على تنشيط الذاكرة، وقدرة العقل على التركيز، طبعا الفاكهة أهم حاجة، وياريت العصير يكون بيتي وطازة".

وذكرت أخرى: "ممكن سندوتشات جبن سواء بيضاء أو رومي أو شيدر أو فلمنك، ومعاها خيار وجزر وساندوتش نوتيلا أو مربي أو حلاوة، لو الطفل مش بيحب الجبن ممكن بطاطس بوريه أو بوم فري أو برجر بيتي أو كفتة أو بانيه مع إني لا أشجع اللحوم في وجبة الفطار، لكن بنكون مضطرين بناء على رغبة الأطفال علشان نضمن إنهم هياكلوا، وطبعا لازم وجود علبة لبن أو زبادي وثمرة فاكهة، ومفيش مانع من وجود بعض المكسرات زي اللوز أو عين الجمل لو متاحين أو فشار بدل الشيبسي والحاجات الأخرى المضرة".

وأضافت ولي أمر أخرى: "عايزة أقولكم كمان ياريت نهتم بالأكل اللي أولادنا بيحبوه عشان نضمن إنهم أكلو فعلا، بلاش نعمل اللي على مزاجنا عشان هما في الآخر بياخدو الأكل مننا ويرموه مش بيتاكل ومش بيستفادوا بيه".