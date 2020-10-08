لماذا أباح الإسلام 4 زوجات للرجل.. فقهاء: قلصه من 10 في الجاهلية

فتاوى المرأة

هل تعدد الزوجات مقترن بشروط، أم هو إباحة مطلقة؟، ولماذا حرم الله تعدد الأزواج على النساء وأباح تعدد الزوجات للرجال، أسئلة جدلية طرحت في برنامج "يتفكرون" مع الإعلامي خالد منتصر رد عليها الشيخ والقاضي اللباني خلدون عريطم، والباحثة التونسية هاجر المنصوري.

هل يمكن وقف التعدد والاكتفاء بزوجة واحدة؟

ردت الباحثة التونسية هاجر المنصوري، على هذا السؤال مؤكدة أن هناك ديانات اعترفت بالتعدد مثل اليهودية، وهناك شعوب لديها تعدد وكذلك العرب القدامى، وذلك وفقا للبناء التاريخي والاجتماعي الذي سمح بالتعدد.

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وأكملت، "التشريع الاسلامي لم يجُب التشريع الجاهلي الذي قضى بالتعدد وإنما أقره بشروط، ولأنا بقراءاتي أميل إلى القول إن الإسلام عمل على "تقلص الزوجات" وليس "تعدد الزوجات"، فهو يقول ويقر بالواحدة تطبيقا لقوله "ولو حرصتم"، لذا فقد قلص العدد من 10 زوجات في العصر الجاهلي إلى 4 في الوقت الحالي، ولكنه يظل تعدد ووجود "ولو حرصتم"، هو افتراض ممنوع أي لن يحدث العدل حتى مع الحرص، لذا فيمكن منع تعدد الزوجات والاكتفاء بواحدة".

قال الشيخ والقاضي اللباني خلدون عريطم، إنه متفق مع "المنصوري" فيما قالته لأن القرآن كان واضحا "ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"، موضحا، "العدل هو الأساس وفيه صعوبة كثيرة"، وأضاف، "الأصل في الزواج واحدة والتعدد أباحه الاسلام للضرورة إن كانت هناك ضرورة، لأنه ليس علاقة بين ذكر وأنثى وليس علاقة جسدية ولكن فيه معنى تعبدي وتقرب الى الله "تناكحوا تكاثروا فاني مباهي بكم الأمم يوم القيامة".

لماذا أباح الإسلام 4 زوجات وليس 2 فقط؟

قال الشيخ خلدون عريطم ردا على هذا السؤال إنه عند تجاوز الرجل الزواج من واحدة فقط، فهناك عدم التزام بالنص، لذا يجب أن تكون هناك ضرورة، ولها سببان، "الأولى علة في زوجته، ورغبته في الإنجاب، مع عدم رغبته في تركها".

أما السبب الثاني، "عندما يتكاثر عدد النساء ويقل عدد الرجال فهذه ضرورة أخرى للتعدد وهذا يمكن أن يحدث بسبب الحروب، هنا يصبح التعدد هو حل لمشكلة اجتماعية في المجتمع".

وأكمل "عريطم"، حديثا شارحا الفرق بين الإقرار والإباحة في تعدد الزوجات، "الاسلام أباح وأوجد حلا لهذه المشكلة وهذا لا يعني أن الرجل مأمور بالتعدد، الـ3 زوجات ليست ضرورة ولكن أباحها الإسلام ولم يقرها، فيه فرق بين الإباحة وبين الإقرار، الإباحة لحل مشكلة ما قد تطرأ في مكان وزمان في المستقبل أو الحاضر إذن الإباحة لحل مشكلة".