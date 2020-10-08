صفاء جلال بعد التنمر عليها بسبب حجاب ابنتها: حجبوا لسانكم الأول

أخبار من الوطن نيوز

أبدت الفنانة صفاء جلال، حزنها الشديد بسبب تنمر البعض عليها عقب نشرها صورة لها تجمعها بابنتها المحجبة.

وقالت "جلال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "طبعا التنمر ده ضايقني وضايق بنتي وأنا بحتفل بعيد ميلادها وأنها تمت 20 سنة وفرحانة بيها وأنا من زمان مدياها حرية الاختيار وأنها تاخد قراراتها بتفكير عميق والحمد لله معلماها الصلاة والصوم وهي اختارت تبقى محجبة وأنا مش محجبة، بس الحمد لله بعمل حاجات كتير كويسة".

وأضافت: "أنا أمي محجبة وأخواتي كلهم محجبات، وبحترم كل المحجبات وبحترم كل واحد بياخد قرار أنه يعيش بطريقة معينة وأن اللي بيضايقني من السوشيال ميديا التوحش اللي بقت الناس فيه وفيه ناس معلقة منتقدة وبتقول ربنا يكتب لك الحجاب وربنا يكتب لنا كلنا كل حاجة حلوة".

Advertisements

وتابعت: "بس مش معنى أن أنا مش محجبة أني وحشة وأن بنتي محجبة أنها عظيمة وكل واحد فينا بيخطئ وبيصيب وبيحب ربنا بطريقته وأنا بحب ربنا بطريقتي وبنتي بتحب ربنا بطريقتها، وقررت أنها تلبس الزي الإسلامي والحجاب مش فرض على المسلمات فقط لأن الراهبات محجبات والفكرة أن ياريت نحجب لسانا قبل ما نحجب شعرنا وليقل خيرًا أو ليصمت".

واستطردت: "يعني لو أنا مش عاجباك وبتكرهيني وشايفاني وحشة ومن عالم الرزيلة متتعبيش نفسك وتاخدي ذنب عشان كده أنا قولت لهم كتر خيركم على الحسنات الكتير اللي انتوا اديتهوالي وربنا يجعله في ميزان حسناتي".

واستكملت: "ملايكتي كانت حاضرة وردت على وكان فيه موجة من الحب والاحترام والتقدير من البعض قاموا بالرد على من تنمر علينا ومنهم محجبات ومنتقبات، وأنا عايزة الناس تتقى ربنا شوية لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نكون لينين مع بعض وياريت الناس تنصح بطريقة شيك حتى لو شايفيني خاطئة وأنا مش خاطئة وعلاقتي بربنا جميلة".