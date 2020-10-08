بشهر التوعية به.. رحلة ياسمين غيث مع سرطان الثدي: ندوب وحملات توعوية

علاقات و مجتمع

أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، ويقال إن هذا النوع هو أكثر أنواع السرطان شيوعا في النساء، وفقا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان "AICR"، حيث تصاب واحدة من كل 8 نساء بسرطان الثدي، فهو يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بشكل غير طبيعي، وتنقسم بشكل سريع وتستمر في التراكم، ما يشكل وجود كتلة بالثدي.

الفنانة ياسمين غيث، هي شابة عشرينية، متزوجة ولديها طفل 5 سنوات، كانت تعمل مدرسة في إحدى المدارس الدولية في مصر، ثم عملت لفترة مصممة أزياء، وتوقفت عن ذلك بعد فترة علاجها بالكيماوي، وتعتبر من الفنانات اللاتي عانينّ من سرطان الثدي، وكان سببًا في دخولها التمثيل لتظهر بمسلسل "حلاوة الدنيا" الذي جسدت من خلالة شخصية "هبة" الفتاة التي تعاني من السرطان.

ويُقدم "هُن"، رحلة الفنانة ياسمين غيث مع سرطان الثدي، خلال السطور التالية.

اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي، وهي في التاسعة والعشرين من عمرها، أثناء قيامها بتغيير ملابسها في أواخر عام 2016، والذي كان بمثابة صدمة كبيرة لها ولكنها قررت عدم الاستسلام وبادرت بالعلاج لمحاربته، وكانت إحدى السيدات المريضات تحدثت معها عن تجربتها وكيفية هزيمته والقضاء عليه.

وقالت "غيث"، "عشت أوقات صعبة جدا بسبب المرض والعلاج الكيمائي والجلسات المختلفة، جه عليا وقت كنت زاهدة فيه كل حاجة في الحياة، لكن رجعت ووقفت على رجلي تاني، وخرجت للناس في الشارع، وبدأت ألبس هدومي اللي بعملها بنفسي وأحط مكياج من جديد".

ولفتت إلى أنها وصلت لمرحلة من التصالح النفسي مع المرض، جعلت منها شخصية شجاعة تواجه المجتمع بشكلها الجديد الخارجي والداخلي، فبدأت أن تخرج بدون أن ترتدي "الباروكة" على رأسها، في محاولة لتغيير نظرة المجتمع نحو مريض السرطان.

ياسمين غيث عن إصابتها بالسرطان: كنت شايفة إن دي آخر الدنيا

وكانت تحدثت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان قبل سنوات، كاشفة عن كواليسه:.

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"يوم ما تعبت وعرفت واتأكدت، كنت شايفة إن دي آخر الدنيا، وإن خلاص كل حاجة هتخلص فجأة"، بهذه العبارة بدأت الفنانة الحديث عن كواليس مرضها، مضيفةً "الحقيقة إن ربنا كان بس بيفوقني، بس كنت برده مش مصدقة إن حياتي ممكن تتحول التحول ده كله".

وعن أصعب الأيام التي عاشتها، قالت "مش هنسي يوم وأنا في المستشفي تعبانة من جلسة كيماوي، جوزي صورني وعمل لي alarm علي الموبايل وقال لي، هفكرك السنة الجاية لما الـalarm ده يرن إن ده كله هيعدي وهتبقي مبسوطة مش تعبانة".

واختتمت منشورها، قائلةً، "عدت السنين فعلاً ألف حمد وشكر، وكل حاجة بقت أحلى، رغم كل الصعوبات، وبقى بيتكتب عني قصص ماكنتش أتخيل يوم إني أكون قصة تلهم وتغير حياة ناس".

وفي 21 أكتوبر عام 2018، نشرت "ياسمين" صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تظهر فيها بعض "الندوب"، والتي تسميها الفنانة بعلامات "القوة"، لتعلن انتصارها على السرطان الذي بات يؤرق حياتها لمدة عامين متواصلين.

ياسمين تقوم بحملات توعوية بمرض السرطان

تقوم ياسمين بحملات توعية بمرض السرطان من خلال شركات أدوية عالمية وكبيرة وللمستشفيات، وكانت كشفت خلال إحدى اللقاءات إلى أن مستشفى بهية أختارتها أن تكون سفيرة لها وتقوم بحملات توعية بأسمها من قبل تعافيها الكامل، الأمر الذي كان يشجعها دائما على مواصل العلاج والشفاء من أجل الحياة.