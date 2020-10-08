كتب: هن - 04:14 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020

البيض هو مكون أساسي للإفطار، ويمكن طهيه بأكثر من طريقة، يقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير البيض المقلي لأطفالك، مع إضفاء البصل والطماطم، ليكون أشبه بالعجة. المقادير 4 بيضات كبيرة. بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة. ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة. 1/4 ملعقة صغيرة ملح. 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود. 1/4 ملعقة صغيرة بصل بردو. 1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودر. Advertisements ملعقة كبيرة زبد أو سمن. طريقة عمل بيض مقلي بالبصل والطماطم يشوح البصل مع الزبد على النار، ويقلب حتى يصبح لونه ذهبيًا. تضاف قطع الطماطم، وتقلب حتى تذبل. يخفق البيض جيدًا بعد تتبيله بالملح والفلفل الأسود والبصل والثوم البودر. يضاف البيض على البصل والطماطم ويقلب. يترك البيض على نار هادئة حتى ينضج. يقلب البيض على الجهة الأخرى حتى ينضج. يقدم ساخنًا مع العيش الطازج.

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