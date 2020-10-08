طريقة عمل بيكاتا بالمشروم

كتب: هن - 03:52 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020

تعتبر البيكاتا بالمشروم، من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل البيكاتا بالمشروم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير بيكاتا بالمشروم فيليه بتلو شرائح. زبدة. مشروم شرائح. كريمة طهي. دقيق. ملح. Advertisements فلفل أسود. ثوم مفروم. طريقة تحضير بيكاتا بالمشروم - يبتل الدقيق بالملح والفلفل الأسود. - تقلب شرائح اللحم في خليط الدقيق. - تشوح في الزبدة المذابة في طاسة على النار. - يضاف المزيد من مكعبات الزبدة. - ترفع شرائح اللحمة. - يضاف الثوم والمشروم ويقلب كل الخليط. - تضاف ملعقة كبيرة دقيق ويقلب كل الخليط. - تضاف الكريمة ويقلب كل الخليط. - تضاف شرائح اللحمة مرة أخرى إلى الخليط. - تقلب وتغرف وتقدم.

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