أدوار ينبغي على المديرين توليها عند إدخال تغييرات في مكان العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أجبرت جائحة فيروس كورونا الكثير من العاملين حول العالم على التكيف بشكل سريع على بيئات العمل الجديدة وغير المألوفة.

ولكن في ظل الجائحة أو عدمه، من المهم بشكل متزايد للمديرين أن يطوروا القدرة على إرشاد الموظفين خلال ما يمكن أن يكون تغييرات وجدانية في مكان العمل، حسبما يقول خبراء العمل.

وفيما يلي، يستعرض المعهد الألماني للهندسة الصناعية التطبيقية والهندسة الإنسانية الأدوار المختلفة التي يُتوقع أن يقوم بها المديرون للوفاء بمثل هذه المهمة:

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رسول: عند الإعلان عن تغييرات، يجب على المديرين توصيل أنها حتمية والتأكيد على أهميتها. والتحدي هنا هو تنحية المشاعر وعدم أخذ الأمور على محمل شخصي.

المستمع: توفير مساحة حيث يمكن للموظفين التحدث عن مشاعرهم ومن ثم التعامل معها - ربما من خلال ورشة عمل تركز على إيجاد حلول ملموسة للقضايا المطروحة.

المدرب: من المهم إعداد الفريق قدر المستطاع للتغيير من خلال شرح السياقات ،وتحديد المهام الملموسة ثم توزيعها. ويمكن أن يكون تقسيم الهدف العام إلى أجزاء أصغر مفيدا في تحفيز الموظفين.

مثال يحتذى به: عند تنفيذ التغييرات يجب على المديرين أن يكونوا قدوة. فالإشادة بالنجاحات المبدئية يمكن أن تساعد في استحثاث الثقة عندما يكون الموظفون غير متأكدين من الأمور. ويمكن للمديرين أن يخفضوا تدريجيا مستوى السيطرة للسماح للموظفين بتولي المزيد من المسؤوليات الشخصية.