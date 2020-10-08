تفاصيل كشف فضائح عنتيلي التجمع والجيزة خلال أسبوع

علاقات و مجتمع

خلال فترة زمنية قصيرة، كثفت قوات الأمن من جهودها لكشف شخصية "عنتيل التجمع" الذي فضحته مبادرة "أنتي الأهم"، قبل أن يلحق به عنتيل آخر يبتز ضحاياه بعد تصويرهن في أوضاع مخلة، بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف الأخير بـ"عنتيل الجيزة"، وألقت قوات الأمن القبض عليه خلال الساعات القلية الماضية.

عنتيل الجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل" اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات وتصويرهن، حيث جرى القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتي تجمعه مع سيدات في أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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وكشفت مصادر أمنية، عن أن المتهم ظهر في 9 فيديوهات إباحية مع فتيات حسناوات، وأنه كان يلجأ لتصويرهن خلسة من أجل ابتزازهن ماديًا، وخوفًا من إقدام إحداهن على قطع العلاقة معه في حالة عدم الرضوخ لطلباته.

وأضافت المصادر، أن المتهم تعرف على ضحاياه منذ عدة أشهر، وأنه كان يستدرجهن واحدة تلو الأخرى في منزله لممارسة الجنس معهن، وأنه كان يضع كاميرات مراقبة في كل غرف الشقة لتنفيذه مخطط، وبعدها يبدأ في استخدام تلك الفيديوهات في عملية ابتزازهن، وطلب مبالغ مالية منهن، نظير عدم نشرها على صفحاتهن في فيس بوك.

عنتيل التجمع

كشفت مبادرة "انتي الأهم"، عن عنتيل في منطقة التجمل الخامس، اعتاد إغواء السيدات وابتزازهن بصورهن الخاصة، عرف إعلاميا بـ"عنتيل التجمع" وكان يحرص على اختيار ضحاياه من الطبقة الراقية الغنية، ليبتزهن ويحصل منهن على الأموال بسهولة، حتى قررت إحدى تلك الضحايا التحدث مع مبادرة "أنتي الأهم".

وقالت الضحية إنها تعرفت عليه في صالة ألعاب رياضية "جيم"، وأغواها، وكانت العلاقة سطحية في البداية حتى توطدت وأصبحا يتقابلان بشكل دوري، وصورها أثناء علاقة خاصة بينهما، وكشفت الضحية عن أن تلك ليست المرة الأولى التي يستغل فيها العنتيل ضحية ويصورها في أوضاع مخلة ليتبزها بعد ذلك، وكان يستهدف زوجات الأثرياء، ورجال الأعمال.