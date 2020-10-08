استشاري مناعة يوضح 8 أعراض تمنع الطلاب من الذهاب للمدارس

صحة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، لتبدأ مخاوف أولياء الأمور من عودة الطلاب إلى المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا، أسئلة كثيرة يبحث أولياء الأمور عن إجابات لها منها الأعراض التي قد تظهر على الطالب وتستلزم جلوسه بالمنزل.

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أوضح محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن هناك بعض الأعراض التي تحتاج إلى عزل الطالب ومنع ذهابه إلى المدرسة، منها الكحة الجافة المصحوبة بآلام شديدة في العضلات.

وأضاف في حديثه لـ"هُن"، أن من الأعراض الأخرى التي تستلزم جلوس الطالب بالمنزل: الكحة المستمرة، آلام الآذن، اختفاء حاسة الشم والتذوق، التهاب ملتحمة العين.

ومن ضمن الاعراض المعوية القيء، الإسهال، ارتفاع درجة الحرارة، وعند ظهور أي من هذه الأعراض وخاصة للطلاب في سن 12 عامًا، يجب عزل الطالب في غرفة عزل وصرفه من المدرسة.

إجراءات احترازية قبل ذهاب الطالب إلى المدرسة

ومن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها قبل ذهاب الطالب إلى المدرسة، انتظام النوم، الاهتمام بالأكل والشرب الصحي فهما الحجر الذهبي لضمان الحفاظ على الأطفال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتباعد الجسدي.