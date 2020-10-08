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علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة زينة، متابعيها بصورة للفنانة ريم البارودي، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك احتفالا بعيد ميلادها.
وعلقت "زينة" على الصورة: "كل سنة وأنتِ طيبة، أنا بحبك".
وكانت شاركت الفنانة زينة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة طفليها التوأم "زين وعز".
ونشرت "زينة" صورة طفليها، دون أن يظهرا بملامحهما، معلقة على الصورة: "أنا اتولدت من 7 سنين، لحظة ما اتولد زين وعز، ولسه المشوار طويل، يارب احميهم وحافظهم.. يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم".
وتابعت الفنانة في منشورها: "أحمدك وأشكرك يارب لا أملك غير الشكر لله وحده.. كل سنة وأنتم طيبين.. العمر كله يارب والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال.. ربنا يحفظهم (على قد الصبر يأتي الجبر) ألف حمد".
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تهنئ ريم البارودي بعيد ميلادها: أنا بحبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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