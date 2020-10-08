من الإساءة للاعتذار.. قصة أزمة الكويتية هيا الشعيبي مع السعودية (فيديو)

علاقات و مجتمع

هجوم شديد شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، خلال الأيام الماضية، منذ رحيل أمير الكويت صباح الجابر الأحمد، عقب مشاركتها صورة تجمع بينه وبين أمير قطر، عبر خاصية "ستوري"، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معتبرين أنه يحمل إساءة لهم بسبب المشاكل بين الدولتين، ما جعلهم يطالبون بمنعها من المشاركة في الدراما السعودية، لتخرج الفنانة عن صمتها وتوضح حقيقة الأمر.

ويُقدم "هُن" القصة الكاملة لأزمة الفنانة هيا الشعيبي، مع السعوديين، خلال السطور التالية.

هيا الشعيبي تنشر صورة لأميري الكويت وقطر

وكانت شاركت الفنانة هيا الشعيبي، عبر خاصية "ستوري"، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأميري قطر والكويت، وأرفقت تعليقًا على الصورة: "اللهم كان بطل الحق عدو الله الكاذب رحمه الله برحمتك".

وفسر البعض هذا التعليق على أنها تسيئ للمملكة العربية السعودية، باعتبار قطر في موضع الحق، وأن السعودية في موضع الباطل، بسبب خلفية المشاكل بين الدولتين.

غضب الرواد من تعليق هيا الشعيبي

وأثار تعليق الفنانة الكويتية، الغضب بين الرواد السعوديين، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مطالبين بضرورة منعها من المشاركة في الدراما، مدشنين هاشتاج "هيا الشعيبي تسيئ للسعودية".

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وجاء من أبرز التعليقات،" الاعتذار من السعودية وشعبها واجب على هيا الشعيبي، ومن المعيب أنها تحشر نفسها في أمور مالها أي داعي وتتسبب في بلبلة، يمكن تظن أن هذا بيزيدها شهرة وهذا غلط كبير، لأن اللي يبحثون عن الشهرة هم الصغار وهيا الشعيبي فنانة كبيرة ومعروفة".

فيما قال آخر: "يامن تشعلون الفتن والأحقاد بين الأشقاء، ما يحتاج نقول لكم من هي المملكة العربية السعودية، فهي أشهر من نار على علم في وقوفها مع كل العالم وأولهم الأشقاء".

هيا الشعيبي ترد على الاتهامات بالإساءة للسعودية في مقطع فيديو

وخرجت هيا الشعيبي، عن صمتها، بالرد على تلك الاتهامات الموجهة لها، خلال مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله قائلة: "أحب أشكر كل اللي عزوني، والنميمة والكلام الزايد لا راح يودي ولا راح يجيب".

وتابعت الفنانة: "إن قالوا جسد قلت الكويت، وإن قالوا روح قلت السعودية، وإن قالوا قلب قلت أهل الدوحة، وإن قالوا نسم قلت عمان، وإن قالوا الأمان والطيبة في عمرك أقول البحرين، أكثر من كده ما أقدر أقول".

وأضافت: "الحين نحن في حداد وفي عزاء، والنميمة والكلام الزايد لا حيودي ولا حيجيب" وتابعت: "قلنا كلمة أحسن الله عزاكم يكفي"، وعبرت عن مشاعرها الطيبة تجاه السعوديين بالقول: "أنتم الروح وأنتم عارفين والكلام الزايد أنتم عارفين كله كذب".