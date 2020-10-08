توقعات الأبراج اليوم 8-10-2020: تحذير لـ القوس ونصيحة لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

أنت على وشك استكمال خطوة كبيرة في حياتك، وقد يكون رد فعلك الأول هو الجلوس على انفراد لتفكر في السلبيات والإيجابيات في كل جزء من الموقف.

برج الثور:

هذا هو أحد الأيام التي ستمشي فيها وفجأة تسمع عازفًا في الشارع يعزف الموسيقى، فجأة تبدأ قدميك في التحرك وسرعان ما ترقص، وتجد نفسك تتجول في بقية الطريق.

برج الجوزاء:

تكتشف اليوم أشياء متعددة في جيبك، وتعرف أنك ليس من المفترض أن تحتفظ بها، فتخلص منها.

برج السرطان:

حاول ألا تفكر كثيرًا فيما "من المفترض" أن يحدث بعد ذلك، فمعظم الأشياء لا تتم بالطريقة التي خططت لها.

برج الأسد:

اسقِ نباتاتك اليوم وتأكد من حصوله على ما يكفي من الضوء، وإذا لم يكن لديك أي نباتات، اغتنم هذه الفرصة للذهاب إلى المشتل وشراء نباتات.

برج العذراء:

أنت تشعر بالنجاح اليوم، فلا تدع سوء فهم الآخرين لقضيتك يعيق من تقدمك، فأنت تتميز بطريقة واضحة للتعامل بها مع الأمور.

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برج الميزان:

تعاطفك مع الآخرين هو بالتأكيد أحد أكبر نقاط قوتك، لكن كن على دراية بحقيقة أنه يمكن أن يكون أيضًا أحد أكبر نقاط ضعفك.

برج العقرب:

من المحتمل أن تكون هناك عاصفة كبيرة من الرياح اليوم، تعمل كمحفز لتشجيعك على العمل بشكل أفضل.

برج القوس:

احذر من الوعود الكثيرة اليوم، قد يكون هذا أحد تلك الأيام التي يكون فيها الناس أكثر عرضة للمغامرة لأنهم غير مدركين كيفية سير الأمور.

برج الجدي:

لا تتردد في التسوق عبر الإنترنت اليوم، يمكنك أيضًا اختيار بعض الأشياء لأفراد عائلتك أيضَا.

برج الدلو:

من المحتمل أن تنجذب إلى أولئك الذين يمكنهم تقديم عروض خيالية عبر شاشات التليفزيون، فحاول أن تبحث عن هذه العروض في الواقع من خلال عملك لتلبية احتيجاتك.

برج الحوت:

تواصل مع أولئك الذين يرفعونك إلى أعلى ويشجعون تخيلاتك بدلاً من أولئك الذين يحاولون هدمك، فكل شيء سينجح جداً من أجلك طالما أنك تتماشى مع الأشخاص الرائعين.

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