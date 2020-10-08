الامارات | «سوبر ماريو» نجم مدينة ملاهٍ في اليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر ماريو» نجم مدينة ملاهٍ في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح شركة «نينتندو» في الربيع المقبل قسماً مخصصاً لشخصية ألعاب الفيديو «سوبر ماريو» في مدينة «يونيفرسال ستوديوز» للملاهي في اليابان، مقتحمة بذلك للمرة الأولى قطاع مدن الملاهي.

وأقيم القسم في مدينة ملاهٍ ضخمة تقع في أوساكا (غرب اليابان)، وكان من المفترض أن يُفتتح في يوليو الماضي قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، خصوصاً أن اليابان كانت تتوقع أعداداً كبيرة من السياح.

لكنّ موعد افتتاح القسم المرتقب الذي سميّ «عالم سوبر نينتندو» أرجئ إلى ربيع 2021، كما أعلنت مدينة الملاهي في بيان.

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ويتوقع أن يضم القسم حلقة دوّارة مستوحاة من الديناصور الأخضر الظريف يوشي، وحلبة «ماريو كارت» لسباقات سيارات الكارتينغ، وألعاباً تفاعلية أخرى يمكن الزوار فيها أن يفوزوا بهدايا.

وأرجئ الافتتاح نظراً لإجراءات التباعد الجسدي التي فرضتها اليابان في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وأغلقت مدينة الملاهي بأكملها في نهاية فبراير الماضي، لكنها عاودت نشاطها تدريجياً منذ نهاية يونيو وسط تدابير وقائية صارمة اتخذتها.

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