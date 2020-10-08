الامارات | وفاة المغني جوني ناش عن 80 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغني جوني ناش عن 80 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المغني الأميركي، جوني ناش، عن عمر ناهز 80 عاماً، وفقاً لما أبلغ به نجله موقع «تي.إم.زد» لأخبار المشاهير، وقناة تلفزيونية في لوس أنجلوس، وقال نجله جون ناش الثالث للموقع إن والده، الذي اشتُهر بأغنية «آي كان سي كليرلي ناو» لموسيقي الريجي، توفي بشكل طبيعي، أول من أمس.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من ممثل عن ناش، الذي انسحب إلى حد بعيد من دائرة الضوء في أواخر الثمانينات. وأضاف نجل ناش لـ«تي.إم.زد»: «لقد كان أباً رائعاً ورجل عائلة، لقد أحب الناس والعالم، سيفتقده مجتمعه، كانت العائلة هي كل شيء بالنسبة له». وتصدرت «آي كان سي كليرلي ناو»، التي صدرت عام 1972، قائمة «بيلبورد 100» لأكثر الألبومات الغنائية مبيعاً، لأربعة أسابيع، وحققت نجاحاً كبيراً في كندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا.

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