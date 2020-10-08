الامارات | 14 مليون طنّ من الميكروبلاستيك في قاع البحار

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شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون طنّ من الميكروبلاستيك في قاع البحار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتشر في قاع البحار نحو 14 مليون طنّ من الميكروبلاستيك، الناجم عن تحلّل كميات كبيرة من المخلفات التي تصب كل سنة في المحيطات، بحسب الوكالة الوطنية الأسترالية للأبحاث.
وتعد هذه الكمية من الجزيئات الصغيرة الملوثة أكبر بـ25 مرة من المذكورة في دراسات سابقة.
ولجأت الوكالة البحثية الأسترالية «إس سي آي آر أو»، في تقريرها العالمي الأول لجزيئات البلاستيك الصغيرة في قاع البحار، إلى روبوت في وسعه الوصول إلى عمق 3000 متر، وأخذ عينات من مواقع قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا.
وقالت الباحثة الرئيسة في المشروع، دينيس هاردستي: «أظهرت أبحاثنا أن المحيط السحيق هو بئر للجزيئات البلاستيكية، وفوجئنا بهذه الكمية الكبيرة في مواقع عميقة إلى هذا الحد».
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