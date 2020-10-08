الامارات | هيكل عظمي لديناصور بـ 31.8 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل عظمي لديناصور بـ 31.8 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بِيع هيكل عظمي لديناصور «تي-ريكس»، من الأكثر اكتمالاً في العالم، بـ 31.8 مليون دولار خلال مزاد من تنظيم دار «كريستيز» في نيويورك، محطّماً الرقم القياسي لمزاد من هذا النوع.

وتخطّى السعر النهائي، بأشواط، الثمن المقدر للهيكل العظمي أساساً مع هامش يراوح بين ستة وثمانية ملايين دولار.

وحطّم «تي-ريكس» الرقم القياسي في هذا المجال، الذي كان من نصيب ديناصور آخر من النوع عينه، هو «سو»، وبيع هيكله العظمي بـ8.4 ملايين دولار في أكتوبر 1997، خلال مزاد نظّمته دار «سوذبيز» بالمتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.

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وفي أقلّ من دقيقتين على انطلاق المزاد، بلغ السعر 9000 دولار، لكن تطلّب الأمر 14 دقيقة تقريباً للحسم بين ثلاثة مزايدين، ورست المزايدات على 27.5 مليون دولار أضيفت إليها رسوم وعمولات.

وكان التيرانوصور «ستان» البالغ ارتفاعه أربعة أمتار وطوله 12 متراً، يزن، وقت أن كان حيّاً قبل 67 مليون سنة، ما بين سبعة وثمانية أطنان، بحسب الخبراء، وعثر عليه عام 1987 بالقرب من بافالو في داكوتا الجنوبية. وأمضى عالما إحاثة في معهد بلاك هيلز للأبحاث الجيولوجية، أكثر من 30 ألف ساعة من العمل وهما ينبشان عظامه الـ188 ويعيدان تركيبها.

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