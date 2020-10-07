بدر خلف قبل التحول لأنثى: اللهم ردني إليك ردا جميلا

علاقات و مجتمع

عاد الإعلامي الإماراتي بدر خلف، لإثارة الجدل مُجددًا بمنشوراته المثيرة للتساؤلات، وذلك عقب الجدل الذي أثاره مؤخرًا بإعلانه الاتجاه للتحول لأنثى.

وشارك "خلف" متابعيه، بمقطع فيديو وهو يضع صورة وجهه على وجه فنانة هندية، أظهر وكأنه يرتدي الساري المكشوف، مُعلقًا: "قاعدة أجرب ستايلات جديدة، وش أكثر لبس عجبكم؟".

ثم دون منشورا عن تجاربه مع زيوت تكثيف الشعر والرموش، مُرفقًا صور جديدة له، أظهرته وهو يضع المكياج وأحمر الشفاة.

وكان "بدر" دون عبر صفحته على فيس بوك، منذ عدة ساعات: "اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إن رأيتني ابتعد فردني إليك ردا جميلا".

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بدر خلف يعتزم التحول لأنثى

وفي مقطع فيديو لم يتجاوز الـ15 ثانية، ظهر الإعلامي الإماراتي بدر خلف، بأزياء تشبه إطلالة أميرة "ديزني" ياسمين بطلة فيلم "علاء الدين"، والتي تتميز بـ"توب أوف شولدرز" بأكمام شفافة وبنطلون فضفاض، مع شعر بني طويل يحمل بعض التموجات، معلقًا: "خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا".

أبرز المعلومات عن بدر خلف

- ولد في الإمارات العربية المتحدة.

- عمل في المجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات "دبي تي في".

- ترك العمل الإعلامي واتجه إلى العمل كـ"خبيرة تجميل".

- يتابعه ما يقارب الـ700 ألف شخص على صفحته على موقع فيس بوك.

- يقدم وصفات العناية بالبشرة للفتيات من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب"، فضلا عن حسابه على "فيس بوك".