أكلات تسبب السعادة.. منها الفول المدمس

صحة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بوقف تصدير الفول بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، وصرح رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات رجب شحاته بأن أسعار العدس والحمص والفول البلدي والمستورد قد انخفضت بنسبة ما بين 30% إلى 40% ويكون ذلك مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفض سعر الفول المستورد من 14 جنيها لـ 9 جنيهات.

وقال موقع "health line" الأمريكي المتخصص في المعلومات الصحية إن الفول من الأكلات التي تسبب السعادة، ومن الأطعمة التي تسبب السعادة كما أوردها الموقع:

الفول المدمس

يحتوى الفول على مكونات طبيعية تساعد على الشعور بالسعادة والهدوء والراحة، أن الأغذية الشعبية وفي مقدمتها الفول المدمس والذي يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على الشعور بالسعادة والهدوء والراحة وذلك على عكس المعتقدات الشائعة والخاطئة عن تأثير تناول الفول المدمس وغيره من الأغذية الشعبية على نشاط الجسم وعلى حيويته وحالته المزاجية .

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ويساعد الفول على تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب لانه مصدر للألياف يساعد على عدم وصول المواد الضارة للمخ والتي تؤثر على إفراز مادة السيرتونين التي تسبب السعادة.

الشوكولاته الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة عاملاً مساعداً للشعور بالسعادة، لاحتوائها على مادة الكافيين التي تعتبر منشطاً فعالاً للجهاز العصبي يعمل على تخليصه من التعب.

الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين ومضادات الأكسدة التي تحمى المخ، وينصح بتناولها مع زيت الزيتون الذي يساعد على امتصاص مادة الليكوبين بفاعلية أفضل ويعتبر علاجا مناسبا لمحاربة الكآبة وتعديل المزاج.

اللبنة

تحتوي اللبنة على الكالسيوم أكثر من الحليب وتحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 12 وفيتامين ب6 إذ تقوم بإطلاق شحنات من السعادة إلى الدماغ كما أنها تعتبر من الأطعمة المناسبة لتخفيف الوزن.

السبانخ

تحارب السبانخ الاكتئاب وتجلب السعادة لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يخفض نسبة التوتر.