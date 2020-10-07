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صحة
تستعد الأمة الإسلامية حول العالم لاستقبال المولد النبوي الشريف، وتعد حلوى المولد الشهية واحدة من أهم اشكال الاحتفال به، وعلى الرغم من مذاقها اللذيذ إلا أنها تترك آثارًا سلبية على الصحة في كثير من الأحيان، حيث إنها تعد من الأكلات الممنوعة لفئات بعينها قد تتعرض لأضرار جسيمة حال تناولها.
الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد
وقالت إيناس شلتوت أستاذ البطن والسكر بطب قصر العيني، إن حلوى المولد واحدة من أخطر الحلويات على الصحة، وخاصة مرضى السكري، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من السكر المركز.
وأضافت "شلتوت" خلال حديثها لـ"هُن": "تلك الحلوى ممنوعة على مرضى السمنة، والسكر، والكوليسترول"، قائلة: "يدوقوا منها بس مرة واحدة بس في اليوم".
وتابعت: "إن الحلوى التي تعتمد على الحبوب بكثرة كالحمصية والفولية أقل ضررًا من غيرها من الحلويات".
ونصحت أستاذ البطن والسكر، في النهاية بتجنب شراء العلبة الكبيرة والاعتماد على شراء قطع محدودة توزع على أفراد الأسرة، للاحتفال باليوم فقط، وعدم تناولها مرة أخرى.
السعرات الحرارية لكل حلوى.. "الملبن بالمكسرات" الأعلى
وحذر إسلام إدريس، خبير التغذية، من الإفراط في تناول حلاوة المولد بسبب سعراتها الحرارية العالية، وضررها على جسم الإنسان. ونشر إدريس، جدول بالسعرات الحرارية التقريبية لكل قطعة 100 جرام من حلاوة المولد.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب بقصر العيني تحذر أصحاب 3 أمراض من تناول حلوى المولد: دوقوا منها بس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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