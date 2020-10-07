5 مرات ارتدت فيهم فيفي عبده الحجاب: "كانت تعبانة"

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة والراقصة فيفي عبده، اليوم، للظهور بالحجاب مُجددًا، في أحدث فيديو لها، مؤكدة أنها تعاني من دور برد شديد، حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويبدو عليها آثار التعب والإرهاق.

وبدأت فيفي عبده، الفيديو بتقديم الاعتذار للفنانة إلهام شاهين، لعدم حضور فرح شقيقها أمير شاهين، على عروسته منة الله جاب الله، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، مُبررة غيابها لإصابتها بدور برد شديد أثر عليها.

الظهور بالحجاب، وبدون مكياج هو تيمة فيفي عبده، عادًة عند الحديث عن الأزمات، أو إصابتها بالتعب، فبين الحين والآخر، تظهر "فيفي" بالحجاب، متحدثة عن أزماتها الصحية بشكل خاص، أو الأزمات بوجه عام.

وظهرت فيفي عبده، بالحجاب 4 مرات قبل ظهورها اليوم، يرصدها "هُن" في السطور التالية.

أول ظهور عقب وفاة شقيقتها

في ديسمبر 2019، نشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله بحجاب منقوش برسمة "التايجر"، ووجه خال تماما من المكياج، حيث أوضحت حينها إنها في طريقها للذهاب لطبيب الأسنان، لافتة إلى أنها تخلت تماما عن المكياج لراحة بشرتها.

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وقالت الراقصة: "أنا رايحة لدكتور الأسنان، ومش حاطة ميك آب، عشان أريح بشرتي شوية، ووحشتوني أوي ويارب تبقى سنة سعيدة عليا، وربنا يبعد عني الغُمة يارب".

وكان هذا المقطع، هو الظهور الأول لها عقب وفاة شقيقتها الكبرى سعاد، بعد صراع مع السرطان.

حجاب أزمة كورونا وتحدي الخير

بحجاب منقوش بألوان فاتحة، أعلنت الفنانة والراقصة فيفي عبده، قبولها تحدي الخير، الذي دعته لها الفنانتان غادة عبدالرازق، وهند صبري، وذلك خلال أزمة كورونا.

وظهرت الفنانة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في مقطع فيديو تعلن من خلاله تكفلها بـ100 أسرة محتاجة، عقب قرار منع التجمعات لتفادي أزمة فيروس كورونا، قائلة: "قبلت تحدي الخير لأهل الخير".

كورونا ورئيس كوريا الشمالية

في مقطع ساخر عن أزمة فيروس كورونا المستجد، قالت الفنانة فيفي عبده، إنها كانت تنوي السفر لكوريا الشمالية، لخلوها من الإصابات، لكن انتابها القلق من ردود فعل رئيس كوريا، قائلة: "أروح ولا هيضربني بالنار".

المعاناة من الاكتئاب

فيديو آخر ظهرت فيه الفنانة، بدون ماكياج مرتدية الحجاب، وأرفقت تعليقا: "طبعا الواحد 24 ساعة بيفضل حاطت الميكاب في الوش بيتعب جدا".

وتابعت: "فكرت أعملكم الفيديو ده من غير مكياج عشان أريح وشي شوية لأنه بيتعب طبعا من كتر المكياج، واللغد بسبب إن الواحد بيخس ويتخن مطرح الاكتئاب، لازم الواحد يشوفله صرفة في الاكتئاب، عن إذنكم بقى أقوم أعمل مكياج، بحبكم أوي".